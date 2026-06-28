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Poznati su neslužbeni razlozi Livajinog protjerivanja s priprema

Poznati su neslužbeni razlozi Livajinog protjerivanja s priprema
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

'Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika'

28.6.2026.
23:25
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Vijest koja je potresla sportsku Hrvatsku stigla je u nedjelju navečer. Hajduk je objavio kako je Marko Livaja napustio pripreme na Bledu, odnosno klub ga je poslao doma zbog nepoštivanja discipline.

"Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama", pisalo je u klupskom priopćenju, a tportal je neslužbeno doznao razloge zašto je Livaja poslan s priprema.

Naime, navodno je došlo do nesuglasica između igrača s jedne i trenera Gonzala Garcije i sportskog direktora Roberta Grafa s druge strane. Igrači su poslani na dodatno trčanje za kaznu i dok se ostali igrači tu kaznu odradili, Marko Livaja nije i zbog toga je poslan s priprema. 

"Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravovremeno", piše u objavi kluba.

Momčad Hajduka nalaze se na Bledu od ponedjeljka i tamo odrađuje onaj glavni dio priprema za novu sezonu. Bijeli su dosad odigrali dvije pripremne utakmice i u obe pobijedili. Najprije makedonskog viceprvaka Shkendiju 4:0, a onda ukrajinskog viceprvaka LNZ Čerkasija 1:0. Livaja je u prvoj utakmici igrao 45 minuta i zabio prvi gol, a u drugoj utakmici igrao je 70 minuta bez sudjelovanja kod gola kojeg je zabio Rokas Pukštas

Marko LivajaHajdukGonzalo Garcia
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