Hajduk u istom danu doveo dva pojačanja: Stiže reprezentativac Madagaskara

Isti dan kada je objavljeno da je Hajduk odveo stopera Aleca van Hoorenbeecka, stiglo je još jedno pojačanje u obrani, sada na desnom beku.

I Nantesa stiže 21-godišnji Mathieu Acapandié, pišu Index i tportal. Ovaj mladi bek je Nantesovo dijete, a ugovor mu istječe te u Hajduk dolazi kao slobodan igrač. Rođen je na francuskom otoku Reunionu koji se nalaz između Madagaskara i Mauricijusa, a Acapandie je madagaskarski reprezentativac te ima tri nastupa za tu afričku selekciju. Igrao je za Francusku U18 i U19, a 2025. prihvatio je poziv Madagaskara. Debitirao je 24. ožujka 2025. protiv Gane u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Acapandie može igrati po cijeloj desnoj strani. U proteklim sezonama uglavnom je nastupao za B momčad Nantesa, ali prošle je sezone skupio i pet nastupa za prvu momčad u elitnom razredu francuskog nogometa te još jedan u Kupu.

Po Transfermarktu, vrijednost mu je 700 tisuća eura, a službeno bi ga klub trebao predstaviti već u petak: Tim potpisom novi sportski direktor Bijelih Robert Graf slaže kadar za novu sezonu koja Hajduku počinje vrlo brzo. Za točno dva tjedna, 9. srpnja očekuje ih susret sa Žilinom u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu.