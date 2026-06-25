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Ponajveće razočarenje ispalo sa SP-a pa doživjelo novi šok: 'Moramo se suočiti s istinom'

Ponajveće razočarenje ispalo sa SP-a pa doživjelo novi šok: 'Moramo se suočiti s istinom'
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Foto: Francisco Canedo/Xinhua News/Profimedia

Za Češku je najbolju selekciju upisao 56 nastupa i 26 golova

25.6.2026.
20:01
Sportski.net
Francisco Canedo/Xinhua News/Profimedia
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Češka nogometna reprezentacija završila je posljednja u skupini A na Svjetskom prvenstvu. Česi su izgubili od Južne Koreje 2-1. U drugom kolu su remizirali s Južnom Afrikom 1-1 pa su u posljednje kolo ušli s prilikom za plasman dalje, ali su izgubili od Meksika 3-0.

Time je Češka završila vrlo razočaravajući turnir, a novi težak udarac su doživjeli nakon posljednje utakmice jer je reprezentativnu mirovinu objavio njihov ponajbolji igrač i najveća zvijezda Patrik Schick. "Danas završava moje poglavlje u reprezentaciji. Ova odluka nije impulzivna i nije došla preko noći. To je ideja koju sam dugo nosio u sebi i o kojoj sam dugo razmišljao. Bilo je to putovanje puno emocija, radosti, razočaranja, pobjeda i teških trenutaka. Uvijek sam se trudio dati sve od sebe za reprezentaciju i što bolje predstavljati našu zemlju.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Patrik Schick (@p_schicky)

 

 

 

Odlazim ponosan na ono što sam postigao u dresu reprezentacije. Ali istovremeno s osjećajem da češki nogomet ima PUNO, PUNO više za ponuditi nego što je pokazao posljednjih godina. Moramo se suočiti s istinom i promijeniti niz stvari koje dugoročno nisu funkcionirale. Ne govorim ovo iz ljutnje ili razočaranja. Govorim ovo jer mi je stalo do češkog nogometa. Hvala svim navijačima, suigračima i ljudima koji su me cijelo vrijeme podržavali. Bila mi je čast nositi češki dres", napisao je Schick na svojim društvenim mrežama.

Patrik Schick napušta reprezentaciju sa samo 30 godina. Napadač Bayera iz Leverkusena za češku je najbolju selekciju upisao 56 nastupa i 26 golova. Po njegovoj oproštajnoj poruci vidi se da češki nogomet čeka ozbiljan posao.

češka Nogometna ReprezentacijaPatrik SchickSvjetsko Prvenstvo 2026.
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