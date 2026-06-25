BiH oduševila regiju: Pogledajte kako se u Beogradu slavilo nakon eurogola Alajbegovića

Povijesna pobjeda nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, izazvala je veliko oduševljenje diljem regije.

Da su Zmajevi imali podršku i izvan granica BiH pokazuje snimka iz jednog ugostiteljskog objekta u Beogradu. Na videu se vidi trenutak erupcije oduševljenja nakon što je Kerim Alajbegović spektakularnim pogotkom doveo BiH u vodstvo.

Njegov eurogol izazvao je burne reakcije među okupljenim navijačima, koji su pogodak proslavili kao da igra njihova reprezentacija.

Ova pobjeda Bosni i Hercegovini donijela je povijesni uspjeh, plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. U nokaut fazi Zmajeve, prema trenutačnim projekcijama, gotovo sigurno čeka domaćin turnira, reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Pred izabranicima BiH sada je novi veliki izazov i prilika za nastavak impresivnog nastupa na Mundijalu.