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Nakon plasmana u drugi krug Barbarez nije šutio: Poslao je jasnu poruku svima

Nakon plasmana u drugi krug Barbarez nije šutio: Poslao je jasnu poruku svima
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Foto: JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia

Svoju objavu zaključio je i emotivnom porukom

25.6.2026.
21:15
Sportski.net
JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia
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Nakon što je Bosna i Hercegovina pobjedom nad Katarom (3:1) osigurala povijesni plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva, izbornik Sergej Barbarez oglasio se na Instagramu i odgovorio kritičarima koji su analizirali igru i njegove odluke.

Barbarez je poručio kako u ovom trenutku nisu najvažniji sastavi, strijelci ili mišljenja stručnjaka, već ono što je reprezentacija ostvarila na terenu.

"A mi smo ispisali nogometnu povijest. Mi smo učinili narod sretnijim i ponosnijim nego ikad. Mi smo ujedinili narod i stvorili nove idole", napisao je izbornik.

 

 

Naglasio je kako je najveća vrijednost ovog uspjeha zajedništvo koje je reprezentacija donijela navijačima te činjenica da se zastava Bosne i Hercegovine već tjednima nalazi na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici.

Svoju objavu zaključio je emotivnom porukom: "Raduj se Bosno i Hercegovino, raduj se svim srcem."

Sergej BarbarezBosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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