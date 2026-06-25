Nakon plasmana u drugi krug Barbarez nije šutio: Poslao je jasnu poruku svima
Svoju objavu zaključio je i emotivnom porukom
Nakon što je Bosna i Hercegovina pobjedom nad Katarom (3:1) osigurala povijesni plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva, izbornik Sergej Barbarez oglasio se na Instagramu i odgovorio kritičarima koji su analizirali igru i njegove odluke.
Barbarez je poručio kako u ovom trenutku nisu najvažniji sastavi, strijelci ili mišljenja stručnjaka, već ono što je reprezentacija ostvarila na terenu.
"A mi smo ispisali nogometnu povijest. Mi smo učinili narod sretnijim i ponosnijim nego ikad. Mi smo ujedinili narod i stvorili nove idole", napisao je izbornik.
Naglasio je kako je najveća vrijednost ovog uspjeha zajedništvo koje je reprezentacija donijela navijačima te činjenica da se zastava Bosne i Hercegovine već tjednima nalazi na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici.
Svoju objavu zaključio je emotivnom porukom: "Raduj se Bosno i Hercegovino, raduj se svim srcem."