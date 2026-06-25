Hajduk leti na pripremama: 'Radimo više i bolje nego ikad!'

Nakon uvjerljive pobjede nad makedonskom Škendijom, nogometaši Hajduka na Bledu nastavljaju s pripremama za novu sezonu. Za točno dva tjedna očekuje ih susret sa Žilinom u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu, a danas je stiglo i prvo ovoljetno pojačanje.

Ozbiljna i usredotočena lica čak i nakon savršenog otvaranja priprema. Četvrtu godinu zaredom hajdučka baza nalazi se na Bledu, a u idućih tjedan dana, Bijele još čekaju utakmice s ukrajinskim Cherkasyjem, kao i domaćim Celjem.

"Jako sam zadovoljan. Mislim da radimo više nego prije. Igrači dobro rade, a pritom i više uživaju", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia.

Razlog zbog kojeg je Hajduk u punom pogonu bio već sredinom lipnja su kvalifikacije za Europsku ligu. A Bijeli ondje svoj put počinju već od prvog kola. Sastaju se sa starim znancem, slovačkom Žilinom, a ako prođu dalje čeka ih ciparski Pafos koji je prošle godine igrao Ligu prvaka.

Kreće Europa

"Žilina je dobar klub koji već godinama kvalitetno radi. Konkurentni su i u posljednje su vrijeme nekoliko puta nastupali u europskim natjecanjima, po čemu su bolji od nas. Očekuje nas zahtjevna utakmica, ali kao i uvijek, moramo se prvenstveno usredotočiti na sebe. Ako ne budemo napredovali, ne možemo očekivati da će nam protivnici pustiti da pobijedimo", poručio je Garcia.

U debitantskoj sezoni Gonzala Garcije Hajduk je završio drugi. Rezultatski je to iskorak u odnosu na posljednje dvije sezone, no znamo kakva je Split sredina - ne trpi se ništa osim trofeja.

"Prošle sezone nismo uspjeli i zato ćemo se ove godine fokusirati da napravimo bolju i kvalitetniju strukturu. Ne znam hoćemo li osvojiti trofeje, no siguran sam da će promjene koje uvedemo dugoročno, ako ne odmah, klubu donijeti dobre stvari. Proteklih godina trošili smo puno novca, no sada nastojimo biti pametniji."

Drugi puta ću pametnije

A na Poljudu je danas predstavljeno prvo ljetno pojačanje. Stigao je belgijski defenzivac Alec van Hoorenbeck. Protekle tri sezone igrao je u najjačem rangu nizozemskog nogometa, a ove sezone trebao bi stoperski par činiti s Darijom Marešićem koji je u veljači stigao iz Istre.

"Konkurencija je uvijek dobrodošla, to nas samo čini još boljima. Mora onda svatko dati sve od sebe da bi se izborio za prvih 11. Zadovoljan sam s ovime što imamo sada jer smo mladi, radimo dobro i bit će to dobro", rekao je Dario Marešić.

No, konkurencija u ostatku momčadi malo se smanjila. Bilo je nekoliko odlazaka od kojih je najzvučniji onaj Ante Rebića pa se, s obzirom na ambicije u Europi, može očekivati još poneko pojačanje.