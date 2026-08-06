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OŠTRA ESKALACIJA /

Sjećate se Anthonyja Faucija iz pandemije? Senator Paul tražit će da ga se kazneno goni

Sjećate se Anthonyja Faucija iz pandemije? Senator Paul tražit će da ga se kazneno goni
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Foto: Alex WROBLEWSKI/AFP/Profimedia

Fauci niječe obje optužbe i ustraje na toma da je više puta istinito svjedočio pred Kongresom o tim pitanjima

6.8.2026.
22:54
Hina
Alex WROBLEWSKI/AFP/Profimedia
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Američki senator Rand Paul izjavio je u četvrtak da će prijaviti Anthonyja Faucija ministarstvu pravosuđa, nakon što ga je odbor kojim predsjeda optužio za nepoštovanje Kongresa, izvijestio je CNN.

Odbor za domovinsku sigurnost i vladine poslove glasao je u četvrtak da se Faucija proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, nakon što je bivši vodeći američki dužnosnik za zarazne bolesti odbio odgovarati na pitanja o svom upravljanju pandemijom covida-19.

Prijedlog je prihvaćen glasanjem po stranačkoj liniji s osam glasova za i sedam protiv, pri čemu su republikanci bili za, a demokrati protiv.

"Izglasali smo većinu da ovo proslijedimo, tako da će to danas biti izvršeno", rekao je Paul novinarima, prenio je CNN.

Glasanje je uslijedilo nakon prošlotjednog saslušanja na kojem se Fauci, koji ima 85 godina i umirovljen je 2022., više od sto puta pozvao na Peti amandman ustava, odnosno pravo na šutnju.

Odluka odbora je dosad najoštrija eskalacija u nastojanju republikanaca i Trumpove administracije da ponovno preispitaju korjene pandemije i odgovornost dužnosnika koji su vodili odgovor SAD-a.

Godinama optužuje Faucija za laganje Kongresu

Paul, republikanac iz Kentuckyja godinama poziva na podizanje optužnice protiv Faucija i optužuje ga da je lagao Kongresu o tome je li Nacionalni institut za zdravlje (NIH) financirao istraživanja u Wuhanu u Kini te da je pomagao u prikrivanju podrijetla covida-19.

Fauci niječe obje optužbe i ustraje na toma da je više puta istinito svjedočio pred Kongresom o tim pitanjima. Podrijetlo covida-19 i dalje je nerazjašnjeno.

Zarazne BolestiCovid 19Americki KongresTrumpova AdministracijaAnthony Fauci
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