Počinje! Trumpova administracija kreće s objavama povjerljivih dokumenata u kojima se spominju NLO-i

Bijela kuća, Pentagon, a sada i FBI, svi su poslali javnosti istu poruku: povjerljivi dokumenti o neidentificiranim letećim objektima uskoro će postati dostupni javnosti.

Dugoočekivani proces započet će već ovog petka te će time američki predsjednik Donald Trump, koji je u veljači ove godine izvršnom uredbom naložio saveznim agencijama da identificiraju i pripreme za objavu sve relevantne spise, ispuniti jedno od svojih obećanja o potpunoj transparentnosti.

Što možemo očekivati od prvih objava?

Informacije o NLO-ima bit će puštane u javnost postupno, u tjednim serijama, a prema riječima republikanskoga zastupnika Tima Burchetta, člana radne skupine za deklasifikaciju saveznih tajni, prvi paket sadržavat će materijale od pilota, a možda i jedan videozapis.

Izvori navode kako se materijali vjerojatno odnose na svjedočanstva i zabilješke američkih vojnih pilota o bliskim susretima s nepoznatim letjelicama tijekom aktivne službe.

Ipak, onih 46 videozapisa čiju je objavu Kongres izričito zatražio od Ministarstva rata, neće biti dio prvog paketa.

"Zahvalan sam predsjedniku Trumpu što je održao svoju riječ i postao predsjednik transparentnosti i objave", izjavio je Burchett, koji je zatražio od javnosti strpljenje.

"Želio bih podsjetiti ljude da se transparentnost neće dogoditi odjednom, da će biti potrebno neko vrijeme."

Pritisak javnosti i pitanje nacionalne sigurnosti

Tema NLO-a godinama je bila na marginama, tretirana kao kulturološka pošalica ili materijal za kasnonoćne radijske emisije. Ta era, međutim, završava.

Moderni termin je NFP (neidentificirani anomalni fenomeni), a pitanje se sada nalazi na sjecištu nacionalne sigurnosti, sigurnosti vojnog zrakoplovstva, kongresnog nadzora i prava javnosti da zna.

Upravo je to razlog zašto su nedavne izjave dužnosnika poput direktora FBI-a Kasha Patela izuzetno važne. A Patel je potvrdio da je međuresorni proces već u tijeku i da Amerikanci mogu očekivati prve objave u vrlo bliskoj budućnosti.

To se nadovezuje na Trumpove ranije izjave o "vrlo, vrlo zanimljivim" dokumentima koji su se pojavili.

Kongres je također pojačao pritisak. Zastupnici su kroz nekoliko saslušanja istaknuli da američki građani zaslužuju dosljednu i sustavnu transparentnost o viđenjima NFP-a i potencijalnim prijetnjama.

Zastupnica Anna Paulina Luna, koja predsjeda radnom skupinom za deklasifikaciju dokumenata, u ožujku je od ministra rata Petea Hegsetha zatražila zapise o više incidenata, uključujući formaciju od četiri NFP-a iznad Irana i viđenja objekata u obliku cigare.

S druge strane, postoji i oprez. Primjerice, Luigi Vendittelli, producent dokumentarnih filmova, upozorava da bi potpuna objava mogla ugroziti nacionalnu sigurnost.

"Ne govorite samo američkom narodu, govorite i Kini, govorite i Rusiji", rekao je uz sugestiju da bi se otkrivanjem napredne tehnologije - bila ona zemaljska ili ne - mogli razotkriti i osjetljivi vojni kapaciteti.

Sudar velikih očekivanja i trezvene stvarnosti

Dok javnost s nestrpljenjem iščekuje dokaze o "malim zelenima", stručnjaci pozivaju na oprez.

Pentagonov Ured za rješavanje anomalija u svim domenama (AARO) u svojim je izvješćima više puta naveo kako nije pronašao dokaze o izvanzemaljskoj tehnologiji iako je priznao i to da su mnogi slučajevi i danas neriješeni zbog nedostatka podataka.

Sean Kirkpatrick, bivši direktor AARO-a, izjavio je kako javnost ne bi trebala gajiti lažne nade.

"Ljudi se ne bi trebali nadati da će se pojaviti dokument s fotografijama izvanzemaljaca kada su sletjeli jer takvo što jednostavno ne postoji", rekao je te nazvao cijelu priču blještavim objektom za odvraćanje pažnje.

Analitičari upozoravaju da će se većina dokumenata vjerojatno baviti neobjašnjivim, ali ne nužno i izvanzemaljskim fenomenima.