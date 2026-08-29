Nepalski ministar odbio stranu pomoć u spašavanju, treba im nešto drugo

Nepal treba stranu pomoć u specijaliziranim i tehničkim područjima za koja ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem nakon razornih poplava koje su ovog tjedna pogodile njegovo pogranično područje s Kinom u Himalaji, no ne i pomoć pri operacijama potrage i spašavanja, izjavio je za Reuters tamošnji ministar vanjskih poslova.

Shisir Khanal rekao je da Katmanduu treba strana pomoć u područjima kao što su spašavanje ljudi zaglavljenih u tunelima, otvaranje prometnih i komunikacijskih usluga na mjestima gdje su mostovi uništeni, identifikacija mrtvih tijela, testiranje DNK i skladištenje tijela na dulje vrijeme.

"Već smo podnijeli zahtjeve za takve specijalizirane usluge i tehničku pomoć u područjima gdje nemamo dovoljno stručnosti i tehničkog znanja", rekao je Khanal kasno u petak.

Odbili pomoć u naporima spašavanja

Od divovskih susjeda Indije i Kine, među kojima je ova siromašna himalajska zemlja, zatraženo je otvaranje mostova kako bi se ponovno otvorio rani promet i komunikacija u području pogođenom katastrofom.

Ranije u petak nepalsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da Katmandu za sada može samostalno upravljati naporima spašavanja i odbilo je strano sudjelovanje. Upitan o tom stavu svoje vlade, Khanal je rekao da nema potrebe za pomoći u općoj potrazi i spašavanju koju provode nepalski spasioci. "Mislimo da nema potrebe za ponavljanjem ovoga", rekao je.

Poginulo 600, traga se za 2500 ljudi

U subotu je prijavljen nestanak gotovo 2500 ljudi nakon urušavanja ledenjaka u srijedu koje je pokrenulo golemu bujicu kamenja, leda, blata i krhotina kroz riječne sustave na Himalaji, usmrtivši, prema trenutnim službenim podacima, gotovo 600 ljudi u Nepalu i kineskom Tibetu.

Nepal je u petak objavio da je ukupan broj osoba prijavljenih kao nestale na njegovoj strani granice dosegnuo 1924, što je brojka znatno veća od prethodno objavljenih podataka.

Prema podacima službene novinske agencije Xinhua, najnovija brojka za Tibet, objavljena u subotu ujutro, iznosila je 554. Ukupan broj nestalih osoba u subotu je tako iznosio najmanje 2478.

Službeno još uvijek nije bilo informacija o 517 stranaca u Nepalu, uključujući 473 turista, objavila je u petak nacionalna turistička organizacija.

Foto: Prabin RANABHAT/AFP/Profimedia

Kineske su vlasti u četvrtak procijenile da je na Tibetu nestalo 260 stranaca. Time se ukupan broj stranaca s kojima nije bilo moguće uspostaviti kontakt popeo na najmanje 777.

Spasioci su u subotu pojačali napore u potrazi za nestalima i evakuaciji preživjelih blokiranih na granici Nepala i Kine.

"Sve kuće uz rijeku su odnesene. Ništa nije ostalo", rekao je Buddhi Ram Dangol, preživjeli koji je razgovarao s agencijom AFP.

Nepalska agencija za upravljanje katastrofama izvijestila je da se među osobama s kojima je izgubljen kontakt nalazi i 933 zaposlenika hidroelektrane.

Samjhana Thing čeka vijesti o svom bratu, kojeg nije moguće locirati. "Ne znamo ništa. Nadamo se da je negdje na sigurnom", kaže.

Katastrofa moguće pogodila 93.000 ljudi

Stanovnici Nepala pohrlili su u bolnice u glavnom gradu Kathmanduu, očajnički tražeći svoje bližnje. Novinari agencije AFP primijetili su plakate s fotografijama i imenima nestalih izvješene na zidovima.

Prema podacima Crvenog križa, ova je katastrofa možda pogodila čak 93.000 ljudi. Dok se izgledi za pronalazak preživjelih smanjuju, spasilačke ekipe ulažu dodatne napore kako bi doprle do pogođenih područja, gdje nastala šteta otežava dostavu hrane i vode.

Sve se to odvija uz rizik od novih poplava. Ova bujica leda i blata stvorila je golema jezera koja prijete prelijevanjem ili pucanjem nasipa, a jedno od njih predstavlja izravnu prijetnju spasilačkim ekipama.

U četvrtak su akcije spašavanja, kako s nepalske, tako i s kineske strane, bile prekinute zbog upozorenja na moguća klizišta, no ta su upozorenja naknadno ukinuta.

Foto: Prabin RANABHAT/AFP/Profimedia

Spašavanje preživjelih zarobljenih u tunelu

Na samoj granici nepalska je vojska locirala preživjele zarobljene u tunelu hidroelektrane Trishuli te pokušava provesti njihovo izvlačenje.

"Angažirana su dva helikoptera, no operacija je otežana jer je teško locirati ulaze u tunel", izjavio je za AFP glasnogovornik vojske Raja Ram Basnet.

Oko 350 radnika s gradilišta i lokalnih stanovnika prebačeno je na sigurno, dodao je, no više od stotinu ih je i dalje odsječeno. Buddhan Tamang kaže da je preživio samo zato što se nalazio u tunelu kada je voda naglo nadrla.

"Sve službenike koji su radili na drugoj strani voda je odnijela", rekao je za AFP muškarac kojeg su helikopterom spasili u četvrtak, nakon 24 sata.

Smješteno na Himalaji, područje Nepala pogođeno ovom tragedijom inače privlači planinare i alpiniste iz cijelog svijeta. Također je riječ o mjestu hodočašća za hinduse i tibetanske budiste. Indijka koja je hodočastila oko svete planine Kailash na Tibetu ispričala je za AFP da je odron blata odnio dva od tri autobusa u kojima se nalazila njezina skupina od 57 hodočasnika.

"Odjednom nas je zahvatila nekakva magla ili dim koji je sve prekrio", rekla je 46-godišnja Sivaranjani Muthunathan, pokazujući snimku koju je mobitelom zabilježila dok je bujica odnosila kolonu vozila.

Poplave i odroni česta su pojava tijekom monsunske sezone – između lipnja i rujna – u Nepalu, na Tibetu i diljem Južne Azije. Znanstvenici tvrde da klimatske promjene povećavaju njihov intenzitet i učestalost.