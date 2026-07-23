Tko će stranim radnicima plaćati preglede, a tko cijepljenje? 'Time štitimo i njih i nas'

Državljani trećih zemalja iz viznog režima morat će obaviti zdravstveni pregled - kada budu produljivali privremeni boravak u Hrvatskoj. Odluku je donijelo Ministarstvo zdravstva, a razlog je otkrivanje akutnih i kroničnih zaraznih bolesti. Prema potrebi će se i cijepiti.

To se odnosi na, primjerice, državljane Indije, Nepala, Bangladeša, Pakistana, Filipina i Egipta koji u Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i traže njegovo produljenje.

Zdravstveni pregled obavljat će se u razdoblju od 90 dana prije podnošenja zahtjeva za produljenje privremenog boravka. Strani radnici na pregled će dolaziti na temelju uputnice koju ispunjava poslodavac.

Sve je to u studiju RTL-a Danas komentirao načelnik Sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Damir Važanić.

Strani radnici u Hrvatskoj rade već godinama. Zašto se ova odluka nije donijela puno ranije?

Prije tri mjeseca stupio je na snagu Pravilnik kojim je propisana obveza zdravstvenog pregleda kada strani radnik zatraži produljenje svog boravka. Ova odluka proizlazi iz toga.

Je li se onda pravilnik trebao donijeti ranije?

I pravilnik je na snazi od ranije. Međutim, odredba o pregledu je donesena tim pravilnikom. Njime je propisan obrazac 18a, koji podrazumijeva da strani radnik kod ulaska u RH mora doći s ispunjenim tim obrascem. Odluka koja je sada donesena proizlazi iz tog pravilnika i obuhvaća zdravstveni pregled stranih radnika koji su već u RH te sada traže produženje.

Što sve uključuje pregled?

Pregled će se obavljati u zavodima za javno zdravstvo diljem Hrvatske i u Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uključuju anamnezu, fizikalni pregled i neke pretrage poput rendgena srca i pluća kako bi se utvrdilo boluje li osoba od tuberkuloze.

Što kao se utvrda neka bolest, recimo zarazna, da postoje kliconoše? Što dalje?

Nakon toga će se osoba uputiti u dalju dijagnostiku i liječenje, kao bilo kojeg državljana Republike Hrvatske. Strani radnici su osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Tko će snositi troškove cijepljenja i pregleda?

Troškove pregleda će snositi poslodavac, a cijepljenja Zavod za zdravstveno osiguranje.

Većina stranih radnika dolazi nam iz trećih zemalja, no brojni nemaju zdravstvenu iskaznicu ni osiguranje. Kako je to moguće i kako oni funkcioniraju?

Upravo zato je propisan obrazac 18a koji će obuhvatiti sve te podatke o njihovom zdravstvenom stanju, procijepljenosti. Kalendar cijepljenja Hrvatske se razlikuje u odnosu na druge zemlje, negdje je i puno širi. Naši građani kada odlaze u daleke zemlje se cijepe prije odlaska. No pitanje je procijepljenosti osoba koja dolaze u Hrvatsku iz slabije razvijenih zemalja.

Mi godinama onda nismo znali točno stanje jesu li oni doista procijepljeni?

Zadnjih godina kako se povećava broj dolazaka stranih radnika, praćena je i epidemiološka slika te koje se bolesti javljaju u odnosu na one koje su se javljale inače u Hrvatskoj. Tako je zabilježeno da u zadnje dvije godine imamo porast broja tuberkuloze, a otprilike 30 posto zaraženih čine strani radnici.

Imali smo prošle godine slučaj stranog radnika iz Nepala s gubom. Jesmo li imali takvih slučajeva kasnije?

Samo je zabilježen taj jedan slučaj, no uvijek moramo biti oprezni i zato ovi pregledi doprinose tome da štitimo kako zdravlje tih osoba, tako i cijele zajednice.

Koji su najveći javnozdravstveni izazovi povezani s većim migracijama i dolaskom stranaca u Hrvatsku?

Trebamo ih samo pratiti, znati njihovo zdravstveno stanje i status procijepljenosti. Ako nisu cijepljeni, trebao ih procijepiti prema našem važećem kalendaru i tako štitimo zdravlje i njih i nas.