Ugroza za zadravlje u hrvatskom gradu: Strvina danima leži na kolniku

Split već gotovo dva mjeseca nema riješenu koncesiju za uklanjanje životinjskih lešina. Početkom lipnja iz Grada su najavljivali da bi se situacija, u najgorem slučaju, trebala riješiti u roku od 15-ak dana. No prošlo je oko 50 dana, a iz najnovijeg odgovora ne proizlazi da je rješenje blizu.

"Postupak je u tijeku te do njegova okončanja ne možemo davati informacije o ishodu postupka. Nakon završetka postupka tražene informacije bit će dostupne u skladu s važećim propisima", odgovorili su iz Grada.

Na natječaj su se javile tvrtke As-Eko i Animalis Centrum, no jedna od njih uložila je žalbu, zbog čega koncesija trenutačno ne može biti dodijeljena.

Kako prenosi Slobodna Dalmacija, iz Grada su ranije poručili da će se prijelazno razdoblje pokušati premostiti narudžbenicama.

"Kada je u pitanju uklanjanje mrtvih životinja s javnih površina, čekamo ponudu jedne tvrtke iz Sinja. Što se tiče živih životinja, jednog psa smo udomili surađujući s udrugom iz Dubrovnika. Zbog zakona ne možemo u ovom razdoblju angažirati kandidate koji su se javili na natječaj", rekao je Josip Šitum iz Odsjeka za komunalno održavanje.

Građani upozoravaju na lešine po gradu

Koliko takvo privremeno rješenje funkcionira, teško je procijeniti s obzirom na pritužbe građana. U ljetnim mjesecima problem je posebno osjetljiv jer životinjske lešine zbog visokih temperatura mogu predstavljati ozbiljan izvor zaraze i neugode.

Jedan takav slučaj prijavila je i čitateljica Slobodne Dalmacije, koja upozorava na strvinu ježa u Zrinsko-frankopanskoj ulici, kod kućnog broja 47.

"Strvina ježa nalazila se na kolniku Zrinsko-frankopanske ulice, uz kućni broj 47 u Splitu, sasvim sigurno od subote 18. srpnja ujutro, kada je već bila napuhana, što ukazuje na to da je jež vjerojatno pregažen tijekom noći između petka 17. srpnja i subote", navela je.

Slučaj je, kaže, prijavila službi 112 u nedjelju u 14.18 sati, nakon čega joj je rečeno da će biti obaviještene nadležne službe. No tvrdi da strvina nije uklonjena, nego je samo premještena s kolnika na pješačku stazu uz zid zgrade.

"S obzirom na ugrozu javnog zdravlja koju predstavlja strvina stara pet dana, pozivam nadležne službe na hitno postupanje", poručila je čitateljica.