Zaiskrilo na splitskom škveru, Šuta: 'Ovo se može staviti u bolju funkciju'

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta žestoko je prozvao Brodosplit. Poručio je kako Grad zbog stanja u škveru trpi višemilijunske gubitke, te zatražio hitno postupanje nadležnih državnih institucija kako bi se završio predstečajni postupak i oduzela koncesija Div grupi, a taj prostor ustupio gradu na korištenje.

Rasprava o budućnosti Brodosplita preselila se pred ulaz u škver. Gradonačelnik Splita zatražio je raskid koncesije i ubrzanje predstečajnog postupka. Kaže da brodogradilište više ne obavlja djelatnost zbog koje je koncesija dodijeljena.

"Samo je činjenica da ovdje ni jedna dizalica se ne okreće, činjenica je da ovdje nema zaposlenika, da nema radne snage", objašnjava gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Rasprava u hali

Iz Brodosplita odbacuju takve tvrdnje. Novinare su poveli u proizvodnu halu kako bi pokazali da se u škveru radi na izgradnji broda. Gradonačelnik i glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić su nastavili raspravu u hali.

"Ovo je prostor koji se može staviti u bolju funkciju", rekao je Šuta. Glasnogovornik Josip Jurišić je odgovorio: "Može, u brodograđevnu, mi smo spremni raditi."

"…ali na ovakav način, ovo je ništa, vi ne možete svoje obveze ostvarivati, jel ih možete podmirivati?", rekao je gradonačelnik na što mu je Jurišić rekao: "Evo ljudi su tu, radi tridesetak radnika na projektu."

Šuta je upitao kolika je vrijednost projekta, ali glasnogovornik mu nije znao odgovoriti.

"Presmiješno, na ovoliki prostor, kao da prolazimo kroz Vukovar kad je papa bio…", rekao je Šuta.

Bivši radnici: Trebalo je reagirati ranije

U tvrtki ističu da, unatoč predstečajnom postupku i problemima s financiranjem, proizvodnja nije stala te da zaposlenici redovito primaju plaće.

S druge strane, bivši radnici smatraju da je država trebala reagirati puno ranije i raskinuti koncesiju.

Bivši radnik Brodosplita Zvonimir Šegvić kaže: "Ako netko ne plaća koncesiju ovo ono, znam ja da je to u nadležnosti suda, pa brodogradilište nije u nadležnosti grada nego Zagreba, ali ja da sam gradonačelnik ja bi još oštrije nastupio, jer mislim da je vrijeme da se kaže dosta."

Složen postupak i međusobna potraživanja?

O slučaju se oglasio i potpredsjednik Vlade Branko Bačić. Kaže da postoje zakonski uvjeti za raskid koncesije zbog neplaćanja, ali upozorava da je riječ o složenom postupku u kojem postoje i međusobna potraživanja države i koncesionara.

"Koncesionar već duže vrijeme ne plaća koncesiju, čime su se stekli temeljem zakona o pomorskom dobru uvjeti za raskid ugovora s koncesionarom. Koncesionar osporava takav stav države, tvrdi da ima određena potraživanja od države, da su složeni njihovi odnosi, to nije u mom resoru, to je otprilike postupak", objašnjava potpredsjednik Vlade Branko Bačić.

Poslali smo upit i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture s obzirom na to da je brodogradilište nalazi na pomorskom dobru, ali nisu odgovorili. Grad Split već ima svoje planove za taj prostor, među kojima je i moderno, manje brodogradilište uz druge javne sadržaje.