Širi se zaraza proljeva, stručnjaci krive Trumpa: 'Pravi broj zaraženih je veći'

Američki savezni zdravstveni dužnosnici očekuju kako će se izbijanja zaraze parazitom Cyclospora, koji uzrokuje obilan i vodenast proljev, diljem SAD-a nastaviti i tijekom kolovoza dok nastavljaju "češljati" lance opskrbe hranom kako bi pronašli izvor zaraze.

Centar za kontroli u prevenciju bolesti (CDC) identificirao je 1645 laboratorijski potvrđenih slučajeva zaraze parazitom. Do sad je 145 ljudi završilo u bolnici, dok je još 5100 neriješenih slučajeva koji zahtijevaju daljnje analize, prenosi Guardian.

"Pravi broj zaraženih gotovo je sigurno veći jer se mnogi s blagim oblikom bolesti oporavljaju", kazala je zamjenica ravnatelja odjela CDC-a za bolesti koje se prenose hranom, vodom i okolišem Gwen Biggerstaff.

Ustvrdila je kako ovoga ljeta bilježe neuobičajeno velik broj slučaj ciklosporazije.

Salata izvor zaraze?

Dužnosnici vjeruju da su epidemije ove parazitske bolesti u Michiganu, Ohiju, Zapadnoj Virginiji i Kentuckyju povezane, iako još nije identificiran izvor epidemije.

U ponedjeljak su vlasti u Michiganu kazale kako sumnjaju da je zelena salata "potencijalni izvor" epidemije, no nastavlja se istraga. Savezni i državni dužnosnici istražuju je li zelena salata u restoranima Taco Bell u toj saveznoj državi možda povezana s epidemijom, navodi Washington Post.

Državni dužnosnici izvijestili su o puno većem broju oboljelih nego CDC. U ponedjeljak su u Michiganu kazali da je tijekom epidemije oboljelo više od 2800 ljudi.

Ciklosporazija je parazitska infekcija koju uzrokuje ciklospora. Mikrob se obično prenosi vodom ili hranom kontaminiranom izmetom. Najčešća je tijekom ljetnih mjeseci od svibnja do kolovoza.

Parazita je teško pratiti jer ima dugo razdoblje inkubacije – osoba se može zaraziti od nekoliko dana do nekoliko tjedana prije pojave simptoma. Dijagnoza i prijava traju tjednima duže. Zato se pacijente nakon dijagnoze pita da se prisjete što su jeli i do osam tjedana ranije.

Prošle epidemije povezivale su se s pakiranim salatama, začinskim biljem, malinama i zelenom salatom. Stručnjaci vjeruju da bi prevalencija stanja mogla rasti zbog klimatskih promjena, jer više toplih dana omogućuje mikrobu da napreduje. Savezni i državni dužnosnici upozorili su Amerikance da temeljito operu svježe proizvode ili, idealno, da ih skuhaju.

Kritike Trumpovoj administraciji

Sa širenjem epidemije, administracija predsjednika Donalda Trumpa našla se pod kritikama stručnjaka za javno zdravstvo za bolesti koje se prenose hranom. U godini koja je prethodila izbijanju epidemije, Trumpova administracija smanjila je 11,4 milijarde dolara državnim i lokalnim zdravstvenim odjelima te značajno suzila opseg programa CDC-a koji je pratio trendove bolesti koje se prenose hranom pod nazivom FoodNet.

Biggerstaff je potvrdila da CDC održava tjedne telefonske razgovore sa saveznim državama o izbijanju zaraze, ali nije rekla da je agencija rasporedila osoblje. Također je priznala da su državni proračuni ograničeni.

"Države često nemaju dovoljno resursa za stvari poput izbijanja zaraze uzrokovane hranom i odgovora na nju“, rekao je Biggerstaff.

CDC je godinama prije smanjenja mjera upozoravao da su „potrebni sveobuhvatni napori za poboljšanje sigurnosti hrane“. Agencija je također upozorila da su infekcije ciklosporozom u porastu. U studiji iz 2022. godine istraživanje je otkrilo porast infekcija od 443 posto u usporedbi s razdobljem od 2016. do 2018. u odnosu na 2021. godinu.

Kasnije su ustvrdili da se poboljšalo otkrivanje infekcija, a da nije zabilježen stvarni porast slučajeva.