Matjaž Kek nije zadovoljan nakon pobjede Rijeke, evo što je rekao

Nogometaši Rijeke svladali su u četvrtak, u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige finski Ilves, rezultatom 1-0. Iako su na Rujevici ostvarili pobjedu, četvrtu u nizu u četvrtoj utakmici ove sezone i njome stekli prednost uoči uzvrata, trener Matjaž Kek nije bio zadovoljan realizacijom svoje momčadi. Rijeka je propustila brojne prilike kojima je već u prvom susretu mogla napraviti velik korak prema prolasku u sljedeću fazu natjecanja.

Kek upozorio na problem s realizacijom

Trener Rijeke smatra da se ponavlja problem iz prethodnih utakmica, u kojima njegova momčad stvara dovoljno prilika, ali ih ne uspijeva pretvoriti u pogotke.

"Ovo je još jedna utakmica u nizu u kojoj smo prema prilikama trebali sigurno pobijediti, a umjesto toga ostavljamo upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno, te prilike koje ne iskoristimo čine nas nesigurnima", rekao je Kek na pressici nakon utakmice.

Svjestan je da Riječane u uzvratnoj utakmici očekuje zahtjevniji posao, posebno zbog uvjeta na koje nisu navikli.

"Sada imamo sedam dana za pripremu koja će biti u drugačijim uvjetima. Igramo na umjetnoj travi, a Ilves je pokazao da može biti opasan", poručio je trener Rijeke.

Zabrinutost zbog Fruka i Dantasa

Osim neiskorištenih prilika, Kekovu momčad zabrinjavaju i ozljede Tonija Fruka i Thiaga Dantasa. Obojica su zbog udaraca morala prije vremena završiti utakmicu, a ozbiljnost njihovih ozljeda bit će poznata nakon dodatnih pregleda.

"Morali smo zarotirati Fruka i Dantasa. To su ozljede s kojima ćemo vidjeti što će biti. Mislim da kod Fruka ništa nije puklo, vidjet ćemo, riječ je o zglobu, dobio je udarac, morao je izaći. Dantas je dobio udarac u bedreni mišić i također nije mogao nastaviti", rekao je.

Umjetna trava kao dodatni izazov

Uzvrat u Finskoj igrat će se na umjetnoj podlozi, zbog čega će prilagodba na drukčije uvjete imati važnu ulogu. Kek vjeruje da će uspješnija biti momčad koja se brže privikne na teren, ali istodobno očekuje kvalitetnije izdanje svojih igrača.

"Morat ćemo se što prije adaptirati na umjetnu travu. Moraš se prilagoditi, a onaj tko se bolje prilagodi, bit će uspješniji. Mi možemo i moramo odigrati na višoj razini", izjavio je.

Slovenski stručnjak posebno je zamjerio svojim igračima nedostatak odlučnosti, energije i želje u završnici napada. Smatra da momčad s kvalitetom kakvu Rijeka posjeduje mora biti mnogo opasnija pred protivničkim vratima.

"Nedostajali su nam energija i realizacija. S kvalitetom koju imamo moramo biti bolji u završnici. Nedostajalo mi je energije i gladi, te želje da zabijemo i uguramo loptu u gol", izjavio je Kek i dodao:

"Kroz treninge vidim da možemo puno bolje."

Rijeka je, unatoč njegovim kritikama, novu sezonu otvorila s četiri pobjede. Kek je objasnio da nezadovoljstvo proizlazi upravo iz visokih očekivanja i uvjerenja da njegovi igrači mogu pružati bolje partije.

"Upisali smo četiri pobjede na otvaranju sezone. Možda je prisutno određeno nezadovoljstvo, ali ono proizlazi iz činjenice da znam kako ova momčad može pružiti više", zaključio je Matjaž Kek.