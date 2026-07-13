Buknula epidemija norovirusa u europskoj zemlji, većina zaraženih bila na istom turniru

Više od stotinu ljudi zaraženo je norovirusom u Portugalu, a većina njih bila je na istom sportskom događaju u regiji Caldar da Rainhi u središtu zemlje, za kojeg se sumnja da je epicentar izbijanja zaraze.

Simptomi na koje su se zaraženi žalili uključivali su povraćanje i proljev, mučnine, povišenu tjelesnu temperature, bolove u trbuhu i glavobolje.

Na odjel hitne pomoći u bolnici Caldas da Rainha prošli je tjedan liječio više od 60 pacijenata sa sličnim simptomima što je liječnicima pomoglo da shvate da se radi o norovirusu, prenosi Euronews.

Lokalni medij Jornal das Caldas piše kako je općinsko vijeće od tada potvrdilo 122 slučaja zaraze. "Svi uzorci poslani u Nacionalni institut za zdravlje Doutor Ricardo Jorge bili su pozitivni na norovirus genogrupe II, čime je identificiran vjerojatni uzročnik zaraze", navodi se u priopćenju.

Pokrenuta istraga

Većina zaraženih, njih 80, bila je na međunarodnom omladinskom nogometnom turniru koji se igrao u općinama Caldas da Rainha i Óbidos između 24. lipnja i 8. srpnja.

Javnozdravstvene vlasti i Agencija za sigurnost hrane i gospodarstva uzeli su uzroke hrane koja se posluživala na turniru, međutim nisu pronađeni dokazi koji bi upućivali da bi to bio izvor bolesti.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo podrijetlo epidemije.

O svemu se na društvenim mrežama oglasio organizator koji je napisao: "Ova godina donijela nam je izazove koji nisu bili u našim planovima - intenzivan toplinski val i virusnu epidemiju koja je pogodila sudionike turnira. To su bili teški dani u kojima smo morali brzo donositi odluke, stavljajući zdravlje svih okupljenih na prvo mjesto".

Norovirus je veoma zarazan virus koji se širi tako što osobe jedu hranu ili piju vodu koja je zagađena uzročnikom. Ovo se dogodi ako se hrana ili voda obrađuju vodom zagađenom norovirusom (na polju, kod kuće, u restoranu itd.) ili ako hrana i voda stupaju u kontakt s tragovima izlučevina na rukama zaraženih ili nezaraženih osoba koje bi mogle sadržavati virus.

Kao i kod svih trovanja hranom, simptomi uključuju mučninu, povraćanje, grčeve u želucu i proljev.