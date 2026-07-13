Pacijent s ebolom stigao u europsku zemlju: Usred noći ga prevezli u bolnicu

Osoba američkog državljanstva zaražena opasnim sojem virusa ebole, za koji ne postoji ni cjepivo ni lijek, tijekom noći prevezena je u Njemačku na liječenje, potvrdio j glasnogovornik Saveznog ministarstva zdravstva.

Američki državljanin ili državljanka (spol nije poznat) tijekom noći sletio u zračnu luku u Frankfurtu, a zatim su ga prevezli u sveučilišnu bolnicu, prenosi Bild.

Iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti prije toga su objavili da je osoba američkog podrijetla, koja je radila za humanitarnu organizaciju u Demokratskoj Republici Kongo, pozitivna na Bundibugyo varijantu virusa koja je ondje raširena.

Ebola je zarazna i po život opasna bolest. Virus se prenosi izravnim fizičkim kontaktom i kontaktom tjelesnim tekućinama zaražene osobe. U Kongu, gdje su radila dva zaražena američka liječnika, nedavna epidemija ebole pokazala je izuzetno teškom za suzbijanje. Jedan od razloga je i činjenica da ne postoji ni cjepivo ni specifičan lijek za Bundibugyo.

Buja epidemija u Kongu

Ovaj soj prvi je put otkriven u Europi krajem lipnja kod francuskog humanitarnog liječnika koji je vratio iz istočnog Konga.

Za prijevoz zaraženih pacijenata uglavnom se koriste posebni zrakoplovi. U Njemačkoj pacijente prevoze u posebne odjele u izolaciju gdje su potpuno odvojeni od drugih pacijenata.

Ovo je inače već drugi zaraženi Amerikanac prevezen u Njemačku. Liječnik je primljen krajem svibnja u bolnicu Charité u Berlinu, a u jednom trenutku bio je životno ugrožen.

Nakon nešto više od dva tjedna, otpušten je iz bolnice.

U Demokratskoj Republici Kongo sada je potvrđeno oko 650 smrtnih slučajeva, a najmanje 1830 ljudi je zaraženo. Stručnjaci navode da broj potvrđenih slučajeva nikada nije tako brzo rastao tijekom prethodnih epidemija ebole.