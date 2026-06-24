Liječnik pozitivan na ebolu! Slučaj povezan s aktualnom epidemijom: U izolaciji je!

Francuska je potvrdila prvi slučaj ebole povezan s aktualnom epidemijom u Demokratskoj Republici Kongo (DR Kongo), nakon što je liječnik koji se vratio s humanitarne misije bio pozitivan na virus, prenosi Sky News.

Kako je priopćilo francusko Ministarstvo zdravstva, liječnik se nedavno vratio iz Demokratske Republike Kongo, gdje je sudjelovao u humanitarnom radu.

Pacijent je stavljen u izolaciju, a zdravstvene vlasti pokrenule su postupak identifikacije i praćenja osoba s kojima je bio u kontaktu. Ministarstvo je pritom istaknulo kako je rizik za opću europsku populaciju nizak.

Od ebole preminulo 277 osoba

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), aktualna epidemija ebole u DR Kongo zarazila je više od tisuću ljudi te odnijela stotine života.

WHO navodi kako je riječ o epidemiji s najvećim brojem potvrđenih slučajeva tijekom prvog mjeseca širenja bolesti u povijesti zabilježenih izbijanja ebole.

Najnoviji podaci vlade Demokratske Republike Kongo, objavljeni u utorak, pokazuju da je broj potvrđenih slučajeva porastao na 1.094, dok je od posljedica bolesti preminulo 277 osoba.