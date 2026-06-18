Novo otkriće znanstvenika: Smrtonosni virus ebole može se skrivati u tijelu godinama

Znanstvenici su otkrili nove tragove o tome kako smrtonosni virus ebole može ostati u tijelu dugo vremena nakon što se pacijent oporavi, što potencijalno može objasniti zašto neki preživjeli pate od ozbiljnih komplikacija godinama nakon pojave bolesti.

Iako neki pacijenti prežive akutnu fazu bolesti, znanstvenici već dugo znaju da virus može ostati skriven u tijelu. A sada su shvatili da može ostati aktivan i zarazan mjesecima u laboratorijskim mini strukturama nalik mozgu.

Vjeruju da su neke ranije epidemije ebole mogle biti povezane s preživjelima koji su nosili virus dugo nakon što su se naizgled oporavili, prenosi Mirror.

Epidemija bolesti u Gvineji iz 2021. povezana je s preživjelim pacijentom koji je zaražen tijekom ranije epidemije koja je harala od 2014. do 2016. Moguće je da je virus ostao u tijelu pet godine prije nego što se opet aktivirao.

Mozak utočište virusu?

Nova studija objavljena u časopisu Nature Microbiology sugerira da mozak može pružiti utočište tako da virus izbjegne imunološki sustav tijela.

Tim s Medicinskog fakulteta Icahn na Mount Sinaiju, Instituta za tropsku medicinu Bernhard Nocht i drugih međunarodnih suradnika koristio je sitne laboratorijski uzgojene "moždane organoide" kako bi istražio što se događa nakon infekcije.

Istraživači su otkrili da su ebola i nekoliko srodnih virusa mogli zaraziti tkivo slično mozgu i nastaviti se replicirati do 120 dana.

Virus se pritom nastavio širiti među stranicama te je mogao proizvoditi zarazne virusne čestice.

Studija je također pokazala da je zaraženo tkivo razvilo imunološki odgovor, no nije bilo u stanju potpuno uništiti virus.

Istraživači vjeruju da bi ova uporna infekcija mogla pomoći u objašnjavanju zašto neki preživjeli od ebole kasnije razviju upalu koja zahvaća oči, moždane ovojnice ili mozak.

Epidemija bukti

Bolest koju uzrokuje virus ebole je teška i često smrtonosna infekcija koja uzrokuje povišenu tjelesnu temperaturu, povraćanje, krvarenje i otkazivanje organa.

Istraživači se nadaju da bi nova otkrića mogla pomoći u poboljšanju liječenja preživjelih i boljem razumijevanju kako buduće epidemije mogu nastati iz ranijih infekcija.

Kina je najavila novu pošiljku hitne medicinske pomoći za Afriku kako bi pomogla u suzbijanju bukteće epidemije te bolesti koja se proširila dijelovima u središtu i na istoku kontinent.a

Prema podacima Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC), zabilježeno je više od 800 potvrđenih i vjerojatnih slučajeva te gotovo 200 smrti.

Žarište epidemije uzrokovane rijetkim sojem virusa ebole Bundibugyo izbilo je u Demokratskoj Republici Kongo, a susjedna Uganda također bilježi porast zaraze, prenosi Anadolu Ajansi.