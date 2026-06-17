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IZGUBLJENA BORBA? /

Stručnjaci upozoravaju na crni scenarij: 'Ovo bi mogla biti najteža epidemija u povijesti'

Stručnjaci upozoravaju na crni scenarij: 'Ovo bi mogla biti najteža epidemija u povijesti'
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Foto: Monika Wisniewska/Alamy/Alamy/Profimedia

Stručnjaci upozoravaju da je brzo identificiranje i praćenje kontakata zaraženih ključno za suzbijanje širenja virusa

17.6.2026.
7:44
danas.hr
Monika Wisniewska/Alamy/Alamy/Profimedia
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Čelnik Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) upozorio je u utorak da bi aktualna epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo mogla postati najteža u povijesti ako se uskoro ne stavi pod kontrolu, prenosi CNN.

Glavni direktor Africa CDC-a Jean Kaseya izjavio je tijekom virtualnog sastanka afričkih šefova država u Burundiju da zdravstvene vlasti trenutačno nisu uspjele pratiti desetke tisuća osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima.

"Ako vrlo brzo ne zaustavimo ovu epidemiju, ona bi mogla biti gora od onoga što smo imali u zapadnoj Africi i istočnom Kongu", rekao je Kaseya.

Stručnjaci upozoravaju na crni scenarij: 'Ovo bi mogla biti najteža epidemija u povijesti'
Foto: Xin Huashefa/Xinhua News/Profimedia

Nedostatak nadzora otežava borbu

Glavni direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti podsjetio je na razornu epidemiju ebole koja je između 2014. i 2016. godine pogodila Gvineju, Liberiju i Sijera Leone te odnijela više od 11.000 života.

Također je spomenuo i epidemiju u Demokratskoj Republici Kongo iz 2018. godine, koja je bila manje smrtonosna, ali je predstavljala ozbiljan izazov za zdravstvene vlasti.

Stručnjaci upozoravaju da je brzo identificiranje i praćenje kontakata zaraženih ključno za suzbijanje širenja virusa, a nedostatak takvog nadzora mogao bi dodatno otežati borbu protiv bolesti.

EbolaKongo
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