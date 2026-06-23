Dvije djevojčice preminule uslijed toplinskog vala, majka ih našla bez svijesti: 'Pakao'

Stanje u Francuskoj i dalje je alarmantno. Tražeći spas od ekstremnih vrućina, u manje od tjedan dana diljem zemlje utopilo se 40 ljudi. Vlasti posebno upozoravaju građane na kupanje u kanalima i rijekama, ističući da upravo ondje prijeti najveća opasnost.

Javnost je potresla i tragična smrt dviju djevojčica, starih dvije i četiri godine, koje je njihova majka pronašla bez svijesti u automobilu. Od posljedica toplinskog vala preminule su i još tri starije osobe.

U nekoliko francuskih gradova temperature su premašile 40 stupnjeva Celzija, pri čemu su oboreni brojni temperaturni rekordi. Zabilježena je i najtoplija noć od početka mjerenja 1947. godine – temperatura nije pala ispod 21,6 stupnjeva.

"Pariz, kada temperature prijeđu 25 stupnjeva Celzija, jednostavno je pakao na zemlji. Katastrofalno je u prometnom sustavu. Ne spavam dobro, ali mislim da nisam jedina. Svi prolazimo kroz isto, jednostavno je užasno", rekla je 54-godišnja Séverine Le Beuzit.

Zbog ekstremnih temperatura privremeno je ugašen reaktor u nuklearnoj elektrani stotinjak kilometara od Toulousea jer se voda iz obližnje rijeke previše zagrijala za sigurno hlađenje sustava. Zbog vrućina je ranije zatvoren i Eiffelov toranj.

Teško stanje u Španjolskoj

Teško stanje bilježi se i u Španjolskoj. Na 101 mjernoj postaji državne meteorološke mreže temperatura je dosegla ili premašila 40 stupnjeva Celzija, dok je najviša jučer izmjerena temperatura iznosila 45,1 stupanj.

"Dobro sam, ali se štitim ovim suncobranom. Mislim da bi se ljudi trebali naviknuti na njih jer su u Madridu neophodni", rekla je stanovnica Madrida Cristina Rivero.

Visoke temperature pridonijele su i izbijanju šumskog požara na istoku zemlje.

Toplinski val u Britaniji

Toplinski val snažno je pogodio i Veliku Britaniju, gdje bi temperature u pojedinim dijelovima zemlje tijekom idućih dana mogle prijeći 39 stupnjeva Celzija. Time bi bio srušen lipanjski temperaturni rekord od 35,6 stupnjeva, postavljen prije pola stoljeća.

"Vruće je, ali pokušavamo ostati u hladu. Ovo nam je drugi put u Londonu pa nastojimo izbjegavati najposjećenija turistička mjesta. Pijemo puno vode i što više boravimo u sjeni", rekao je Arthur, turist iz Nizozemske.

Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, zbog čega stručnjaci upozoravaju da će ovakvi dugotrajni toplinski valovi postajati sve učestaliji.