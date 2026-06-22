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TRAGEDIJA U FRANCUSKOJ /

Dva brata pronađena mrtva u automobilu: 'Toplinski val nam je glavni smjer istrage'

Dva brata pronađena mrtva u automobilu: 'Toplinski val nam je glavni smjer istrage'
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Foto: Ilustracija/Sameer Al-DOUMY/AFP/Profimedia

Policija je otvorila istragu kako bi utvrdila točne okolnosti tragedije

22.6.2026.
18:47
danas.hr
Ilustracija/Sameer Al-DOUMY/AFP/Profimedia
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Dva dječaka, u dobi od dvije i četiri godine, u ponedjeljak su pronađena mrtva u automobilu u gradu Carpentrasu na jugoistoku Francuske, piše France24.

Policija sumnja na toplinski udar

Braća su pronađena oko podneva u parkiranom automobilu u blizini obiteljske kuće, priopćili su iz tužiteljstva. Policija je otvorila istragu kako bi utvrdila točne okolnosti tragedije.

"Točan uzrok smrti tek se treba utvrditi, no toplinski val nam je glavni smjer istrage", izjavila je lokalna tužiteljica Helene Mourges.

Francuska je u ponedjeljak prvi put proglasila najviši stupanj upozorenja na toplinski val za polovicu zemlje. Meteorolozi upozoravaju da bi ovaj ekstremni vremenski fenomen mogao dosegnuti razmjere onoga iz 2003. godine, kada je od posljedica vrućina diljem zemlje preminulo gotovo 15.000 ljudi.

Zatvorene stotine škola

Temperature u regiji Vaucluse približile su se 40 stupnjeva Celzija. Prema podatcima francuskog Ministarstva obrazovanja, zbog ekstremnih vrućina zatvorene su čak 1352 škole.

Vlasti su još jednom apelirale na javnost i pozvale građane na dodatni oprez jer smrtonosni toplinski val i dalje pogađa velike dijelove zemlje.

FrancuskaToplinski ValVrućinaAutomobil
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