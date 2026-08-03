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Veliki uspjeh hrvatskih studentica: Kapetanica Osijeka proglašena najboljom igračicom

Veliki uspjeh hrvatskih studentica: Kapetanica Osijeka proglašena najboljom igračicom
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Foto: Privatna arhiva

Katarina Đukić predstavlja upravo ono što ženska ekipa Osijeka jest - mlada i perspektivna

3.8.2026.
7:57
Sportski.net
Privatna arhiva
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U talijanskom Salernu održane su Europske sveučilišne igre na kojima je nastupilo više od 4 000 studenata i studentica iz preko 400 sveučilišta iz cijele Europe.

Hrvatske je imala veliku delegaciju od više od 400 sportaša, a veliki uspjeh su postigle nogometašice Sveučilišta iz Zagreba koje su zauzele drugo mjesto. Posebno se istaknula studentica Kineziološkog fakulteta Katarina Đukić, nogometašica i nova kapetanica ŽNK Osijek koja je osvojila nagradu za najbolju igračicu turnira. 

Posebno je sretan i ponosan trener Osijeka Robert Špehar. Katarina Đukić predstavlja upravo ono što ženska ekipa Osijeka jest - mlada i perspektivna. Dok čekaju da im se na pripremama priključi najbolja igračica Europskih sveučilišnih igara, Osječanke su u pripremnoj utakmici pobijedile Vojvodinu 1-0.

Voša je vrlo jaka ekipa koja je prošle sezone u srpskoj ligi bila u vrhu, a plasman u Europu im je na kraju pobjegao za jedan bod. U Osijeku slažu ekipu za budućnost. Momčad je puna U-17 i U-19 reprezentativki što i jest cilj Osijeka i njihova trenera Roberta Špehara.

Žnk OsijekRobert špeharEuropske Sveučilišne IgreKinezioloski FakultetSveučilište U Zagrebu
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