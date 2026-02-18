ŽNK Osijek pod palicom trenera Špehara naporno trenira u završnoj fazi priprema

UOČI NASTAVKA SEZONE /

ŽNK Osijek naporno trenira za nastavak sezone pod palicom trenera Roberta Špehara. U nastavak sezone ŽNK Osijek ulazi sa skoro potpuno novom ekipom, prepunom mladih igračica iz osječke škole nogometa. Oko 14 igračica je u kadru, a tu su redom reprezentativke U16, U17, U19 i dvije A reprezentativke Hrvatske i Slovačke.

To novi smjer kojim ŽNK Osijek ide. ŽNK Osijek gradi jednu potpuno novu priču sa igračicama uglavnom iz vlastitog pogona, a cilj kluba je da se za 2-3 godine vrate u vrh, da vladaju ponovo ženskim nogometom, a cilj je stvoriti i reprezentativke Hrvatske.

Sve su svemu, cure su ozbiljno prionile na posao.

ŽNK Osijek nalazi se na petom mjestu prve ženske nogometne lige u Hrvatskoj, sa 14 osvojenih bodova. ŽNK Hajduk je prvi sa 31 bodom, Agram je drugi sa 27 bodova, Dinamo je treći sa 25, Međumurje je četvrto sa 20, dok je ŽNK Gorica na šestom mjestu sa 6 osvojenih bodova. Na začelju je ŽNK Spliz bez osvojenog boda.