Igor Tudor zakoračio u svlačionicu Tottenhama i napravio kaos: 'Što ovaj čovjek radi?!'

Dolazak Igora Tudora na klupu kultnog engleskog Tottenham Hotspura nije doveo samo do promjene trenera, već i do ozbiljnih promjena u stručnom stožeru londonskog kluba.

Pomoćnici out, imam svoje ljude

Hrvatski stručnjak zamijenio je Danca Thomasa Franka, no njegovim odlaskom Spursi su ostali i bez nekoliko pomoćnika. Klub su napustili Justin Cochrane, Chris Haslam, kao i John Heitinga, koji je u Tottenham stigao tek prošlog mjeseca, potpisavši ugovor na dvije i pol godine. Heitinga, bivši branič Ajaxa, Atletica Madrida, Evertona i Fulhama, proveo je u Spursima samo 32 dana.

Zanimljivo je da je upravo Thomas Frank sredinom siječnja istaknuo koliko je Heitinga važan dodatak trenerskom osoblju. “John je sjajno pojačanje našem stručnom timu. Njegove sposobnosti, osobnost i karakter dodat će veliku vrijednost, i na terenu i izvan njega”, rekao je tada Frank.

Međutim, rezultati su bili daleko od očekivanih. Tottenham u posljednjih pet utakmica Premier lige nije upisao nijednu pobjedu. Tri poraza i dva remija bili su jasan signal da su promjene bile neizbježne.

Tudor je, po dolasku, odlučio "počistiti" svlačionicu i okružiti se ljudima od povjerenja. Iako to izgleda logično, neki navijači nisu bili zadovoljni njegovim odlukama. Iako, moramo naglasiti kako su navedene reakcije na društvenim mrežama sasvim normalne na početku mandata svakog trenera koji na ovaj način čišćenja svlačionice započne svoj mandat.

Tudor je poznat kao strog, discipliniran i zahtjevan trener

“Što ovaj čovjek radi?”, jedan je od najčešćih komentara na X mreži. Prema izvještajima engleskih medija, Tudor je sa sobom doveo dvojicu hrvatskih trenera, Ivana Javorčića i Tomislava Rogića.

Osim njih, novi član stručnog stožera Spursa postao je i kondicijski stručnjak Riccardo Ragnacci. Tudor sada kreće u rekonstrukciju Spursa sa svojim timom, svjestan da će ga jedino rezultati zadržati na klupi. Hoće li novi stručni stožer donijeti potrebnu energiju i stabilnost, pokazat će sljedećeg tjedna, jer u Engleskoj, kao i uvijek, najvažniji su rezultati na terenu.

Podsjetimo, Igor Tudor je poznat kao strog, discipliniran i zahtjevan trener koji uvijek voli raditi okružen svojim ljudima. Njegove trenerske metode su stroge i žestoke, ali zato je i ciljenjen u trenerskom svijetu. Njegova strogoća bila je posebno očita tijekom njegovog mandata u francuskom klubu Olympique Marseille, gdje je došao kao trener u 2021. godini. Tudor je postavio jasne granice prema svojim igračima i inzistirao na visokim standardima, čime je pokazao svoju odlučnost da stvori momčad koja će se truditi do kraja i biti fizički i mentalno pripremljena za sve izazove.

Tudorova filozofija igre bila je poznata po visokom tempu, intenzivnoj presiji i zahtjevnim fizičkim uvjetima. Međutim, njegova rigorozna treniranja i stroge discipline nisu svi igrači podnosili s lakoćom. Tijekom njegovog vremena u Marseillu, bilo je nekoliko slučajeva kada je došlo do nesuglasica s igračima zbog njegove čvrste rukovoditeljske politike. Najveći konflikt izbio je s igračem Dimitriosom Payetom, koji je bio jedan od ključnih igrača momčadi, a Tudor je često inzistirao na njegovoj većoj disciplini i uključenosti u timsku dinamiku. Ovo je dovelo do povremenih nesuglasica, no Tudor je bio neumoljiv u svojoj strategiji, uvjeren da disciplina mora biti osnovni princip rada unutar kluba. Francuski mediji često su pisali o Tudorovim metodama, ali isto tako su mu se divili, ne samo zbog metoda, trenerskog pristupa, nego i zbog rezultata koje je u Marseilleu ostvarivao.

Sjetimo se Marseillea

Ova stroga politika nije bila prisutna samo u Marseillu, već i u njegovim prethodnim angažmanima. U Juventus, gdje je bio prvo bio asistent trenera, a potom i glavni trener prve momčadi, Tudor je bio poznat po tome što nije tolerirao nikakve izgovore i očekivao od igrača besprijekornu profesionalnost. Iako se njegova strogost više manifestirala u njegovim ulogama asistenta nego kao glavnog trenera, bilo je jasno da se njegova filozofija temelji na visokom standardu i disciplini.

Nakon toga, Tudor je prešao u trenerske vode u Hellas Verona, gdje je ponovno isticao svoju zahtjevnost prema igračima. Iako nije imao baš isti visoki profil kao u Marseilleu, Tudor je u Veroni postavio jasnu granicu između profesionalnog i osobnog života igrača, inzistirajući na tome da momčad funkcionira kao kolektiv, a ne kao skup pojedinaca. Ovdje je njegova strogoća bila ključno oružje koje je pomoglo momčadi da preživi u Serie A, jer su često morali igrati protiv većih i jačih momčadi.

Strogost Igora Tudora u trenerskoj karijeri, iako ponekad izazivala nesuglasice, pokazala je da je discipliniranost i predanost temelj uspjeha. On nije tražio ništa manje od maksimalnog angažmana od svojih igrača, vjerujući da samo kroz visok intenzitet, rad i disciplinu može postići uspjeh na najvišoj razini. Bit će zanimljivo vidjeti kako će na njegove trenerske metode reagirati zvijezde Tottenham Spursa.

