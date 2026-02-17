Kaštelani spalili krnju, pogledajte tko im je kriv za sve: 'Podjele pripadaju prošlosti'

PROČITANA PRESUDA /

Najluđi karneval u zemlji završio je spaljivanjem Tita i Pavelića. Obilježen je tako 213. Donjokaštelanski krnjeval. Maškarana povorka prošla je rivom do Kaštel Starog, gdje je pred brojnim posjetiteljima pročitana presuda i zapaljen krnje. Uz domaće maškare, sudjelovali su i gosti iz drugih gradova i inozemstva, čime je nastavljena tradicija međunarodnog krnjevala. Time je završeno ovogodišnje pokladno slavlje.

Na završnici krnjevala u Splitu bila je i reporterka RTL-a Danas, Sara Jurica, koja je otkrila tko je ove godine krnjo u gradu pod Marjanom?

"Krnjo je prikazan kao čovjek, ali možda bi bolji opis bio narcis koji skrola po mobitelu", izvijestila je.