FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROČITANA PRESUDA /

Kaštelani spalili krnju, pogledajte tko im je kriv za sve: 'Podjele pripadaju prošlosti'

Najluđi karneval u zemlji završio je spaljivanjem Tita i Pavelića. Obilježen je tako 213. Donjokaštelanski krnjeval. Maškarana povorka prošla je rivom do Kaštel Starog, gdje je pred brojnim posjetiteljima pročitana presuda i zapaljen krnje. Uz domaće maškare, sudjelovali su i gosti iz drugih gradova i inozemstva, čime je nastavljena tradicija međunarodnog krnjevala. Time je završeno ovogodišnje pokladno slavlje.

Na završnici krnjevala u Splitu bila je i reporterka RTL-a Danas, Sara Jurica, koja je otkrila tko je ove godine krnjo u gradu pod Marjanom?

"Krnjo je prikazan kao čovjek, ali možda bi bolji opis bio narcis koji skrola po mobitelu", izvijestila je.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
17.2.2026.
20:15
RTL Danas
KarnevalPovorkaSplitKaštel StariAnte PavelićTitoKrnjeTito
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx