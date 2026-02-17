FREEMAIL
'NIJE NAM TO TREBALO' /

Pogledajte što je sve Penava rekao o Dabrinim stihovima: Žestoko se obrušio na medije

Vrh Domovinskog pokreta (DP) okupio se u utorak poslijepodne zbog afere "Grobnica". Stranka neće sankcionirati Josipa Dabru, a za stihove se neće ispričati niti stranka niti sam Dabro.

Predsjednik DP-a Ivan Penava prije pola sata izašao je pred medije i rekao da je pjesma bila pogreška, da im to nije trebalo i da je besmisleno bilo što što se povezuje s Antom Pavelićem

Obrušio se na medije 

To je otprilike to što je rekao o pjesmi. Potom se obrušio na medije i nastavio zašto mediji toliko prate ovu temu, a nisu se bavili spomeniku četniku Vukašinu Šoškočaninu, ne bave se komunističkim pločama po Hrvatskoj, time da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pali krijesove na, kako Penava kaže "navodni dan oslobođenja Zagreba".

Penava je također poručio da oni nisu ustaše ni fašisti te da otuđuje sve totalitarne režime.

U videu pogledajte Penavine glavne poruke. 

17.2.2026.
19:24
Katarina Brečić
Ivan PenavaJosip DabroAnte PavelićDomovinski Pokret
