Ivanka nema sumnje tko je krnje ove i prošlih 30 godina: 'Imamo mogućnost izbora, debelo smo zapeli'

Blještavi kostimi i ove su godine preplavili ulice Rio de Janeira. Gradom vladaju samba, plesačice i plesači u šarenim kostimima. Očekuje se da će ovogodišnji karneval posjetiti oko 8 milijuna ljudi. Pleše se posvuda - od plaža do predgrađa.

Karneval u Riju nije samo zabava nego i financijska injekcija. Prema procjenama lokalne vlasti, ove godine očekuju se prihodi od oko 5,9 milijardi brazilskih reala, što je gotovo milijardu eura.

"Ovo je trenutak kada su ljudi najsretniji, ujedinjeni, vole se i poštuju. Ovakva energija treba trajati cijelu godinu", kaže Pamela Alabanca is Rio de Janeira. Vania Lemesh iz najluđe metropole karnevala ne skriva oduševljenje. "Karneval je radost, izraz jednog naroda, njegova kultura. Sve je odlično."

Danas je pokladni utorak, sutra počinje korizma. Poslijepodne i večeras zapalit će se brojni krnje koji će diljem zemlje platiti za sve nadaće. Na Facebook stranici net.hr-a pitali smo vas: Tko je vaš krnje, tko i zašto treba platiti za sve loše u prošloj godini?

Tko je vaš krnje?

Tko je vaš krnje, tko i zašto treba platiti za sve loše u prošloj godini, pitali smo vas na Facebook stranici net.hr-a, u nastavku donosimo neke od vaših odgovora.

"Bez konkurencije svi naši političari vladajući, zbog svakodnevnog prodavanja demagogije narodu, a oporbeni za dugogodišnje 'grijanje stolice' i nerad", piše Vedrana Raos.

Mira Zvijerac razmišlja široko. "Svi smo mi za nekoga krnje. Ne sudim nikom, ima netko tko će to poštenje odraditi", napisala je.

"Vlada", tvdi Slavica Kovačević pa dodaje: "Donosila je loše odluke za narod i državu." "Previše ih je, ali birala bih vođu Andreja Plenkovića", smatra Lidija Novak. S njom se slaže i Biserka Radošević koja je kratko komentirala: "Plenki". "Zna se", komentirao je Ivo Grković.

"Krnje za prošlu godinu bi trebali biti svi naši političari bilo lijevi ili desni. Dokazani stručnjaci samo za svoje osobno bogaćenje i prodavanje 'boze' narodu", piše Ivan Raos.

Ivanka Žakman zaključuje: "Mi, građani. Ne samo u prošloj, već tridesetak godina unatrag. Imamo mogućnost kroz izbore kreirati svoju budućnost, a debelo smo zapeli u prošlosti. Mi smo krnje."