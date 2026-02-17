Rimac, Kovačević, Todorić... Istražujemo gdje su i zašto su zapeli važni sudski procesi

Prije devet godina uhićen je Ivica Todorić. Prije pet i pol Dragan Kovačević. Iste godine i Josipa Pleslić ex Rimac. Nikome od njih suđenje nije počelo.

"Je li normalno ili nije, o tome ne mogu dati sud. Međutim, suđenje se dosadašnje provodi sukladno aktualnim propisima ZKP-a, i obrana koristi i koristila je sve potrebne alate koje im zakon dopušta, ali mislim da je tu najmanje krivnja obrane zato to tako dugo traje", komentirao je odvjetnik Josipe Pleslić, Ivan Gržić.

Još gora situacija je s Agrokorom. Od 15 optuženih na početku, otpalo ih je devet. Propalo je i milijun eura teško, najskuplje vještačenje u hrvatskoj povijesti. A mnogima koji su godinama bili optuženi, pa protiv njih obustavljen postupak - uništeni su životi.

Loša slika hrvatskog pravosuđa

"To su sigurno situacije kakve ne trebaju pozdraviti, kakve šalju vrlo lošu sliku hrvatskog pravosuđa, jer postavlja se pitanje ako se protiv vas 7, 8 ili 10 godina vodi kazneni postupak ako državno odvjetništvo odustane od postupka ili budete oslobođeni, kakav vam je to satisfakcija nakon što ste živjeli na takav način", kaže odvjetnik Ivice Todorić, Fran Olujić.

Apsolutni rekorder - već gotovo 10 godina pravomoćnu optužnicu čeka sutkinja Vesna Malenica zbog sumnji na malverzacije na sudovima. Gotova nije i jedna od prvih korupcijskih afera - Index. Profesorica Deša Mlikotin Tomić uhićena je prije 18 godina. Presuda još nije pravomoćna.

Novim zakonom o kaznenom postupku - koji je stupio na snagu na Valentinovo, odvjetnicima će se ograničiti neka prava na žalbu koja su se zloupotrebljavala.

Stanje zagrebačkog Županijskog suda

"Mi doista mislimo da će to značajno ubrzati jer nemate više mogućnost manipulacije, samim tim nešto ide pisano, što žalba na izdvajanje dokaza nije dozvoljena trebao bi ubrzati", kaže državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Ivan Crnčec koji uvjerava da u svakom slučaju ne bi trebalo trajati 5 godina.

Kad se pogleda stanje zagrebačkog Županijskog suda. Možda i dobro da suđenja s većim brojem okrivljenika još nisu počela.

Sljedeći mjesec bit će točno šest godina otkako je Zagreb pogodio ogroman potres, a sudnica zagrebačkog županijskog suda izgleda kao da se to dogodilo jučer. Zašto ministarstvo pravosuđa ne poduzima ništa po tom pitanju?

Sudnice neće biti gotove

U Ministarstvu poručuju - pet milijuna eura već je uloženo u obnovu. Uložit će se još četiri i pol. Ali sudnica - priznaju - neće biti tako skoro gotova.

"Oni sad imaju 12 prvostupanjskih sudaca, koji svi oni imaju svoje sudnice, neke jesu premale, oni koriste dvije ili tri veće sudnice. U svakom slučaju to bi trebalo riješiti. Ali jednostavno taj problem zapravo prostora pravosudnih tijela je zapravo kompleksan", kaže državni tajnik Crnčec.

A ovakvi primjeri kao i dugotrajna suđenja bacaju ružnu sliku na ionako slabo povjerenje u pravosuđe. Dovoljno je sjetiti se Damira Polančeca i afere Podravka. Uhićen je 2010. Suđenje je trajalo pet godina. Na kraju je pravomoćno oslobođen. Zvučna je bila i afera Bankomat koja je počela 2009.. Nakon 16 godina dugog postupka - svi su oslobođeni.