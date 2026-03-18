Pitali smo Chat GPT kako treba izgledati Poljud? Ove vizije novog stadiona su šokirale navijače
Poljud je simbol grada i emocija koje nadilaze nogomet
Hajduk Split je uvijek glavna tema u Splitu, no posljednjih dana u fokusu je njegov dom, Stadion Poljud.
Sve glasnije se govori o novom stadionu, pojavili su se i prvi nacrti, a rasprava je postala ozbiljna. Ipak, Poljud nije samo mjesto za utakmice, on je simbol grada i emocija koje nadilaze nogomet. Sukladno tome, pitali smo Chat GPT da nam napravi verzije stadiona Poljud te predstavi različite stile koji bi odgovara gradu kao što Split i klubu kao što je Hajduk.
1. Moderni “Poljud 2.0” (evolucija školjke)
Zadržava se prepoznatljiva forma krova, ali u modernim materijalima
Transparentna fasada + osvjetljenje noću
Više zatvoren, “kompaktniji” stadion
2. Mediteranski stil (Split + more)
Oblik inspiriran valovima i prirodom
Svijetla, bijela struktura (u stilu Dalmacije)
Otvoreniji stadion s prirodnim svjetlom
3. Futuristički europski stadion
LED fasada koja mijenja boje
Potpuno zatvoren “arena” stil
Maksimalan komfor i tehnologija
Glasajte u anketi, a mi vas pitamo koja je najljepša verzija...
