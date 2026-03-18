Tata i nogometni sudac Marjan kuha za veselu slavonsku ekipu: 'On je trenutačno moj favorit!'

Danas kuha Marjan Vinogradac, 31-godišnji suprug i otac četvero djece, prodajni savjetnik i nogometni sudac. Marjan se odlično složio s ostatkom ekipe, pokazao kao duhovit i društen, a posebno dobro se složio s muškim dijelom ekipe, Mladenom i Marinom.

U slobodno vrijeme Marjan se bavi fizičkim aktivnostima kako bi ostao u formi, često je na nogometnom terenu, a nogometom se bave i njegovi sinovi dok je on sam ljubav prema nogometu naslijedio od oca i djeda, koji su također bili nogometaši.

„Moj najveći prioritet u mom životu je moja obitelj, a onda sve drugo“, jasno kaže Marjan. Iako supruga češće kuha, današnji domaćin voli preuzeti ulogu kuhara, kuhati voli oduvijek, a najdraže mu je spremati tradicionalna slavonska jela.

„Vjerujem da vrlo ukusno kuha, on je trenutačno moj favorit“, komentirat će Željka.

Domaćin će svojim gostima pripremiti predjelo naziva 'Ferguson', glavno jelo 'Diarra' te desert 'Anthony'.

Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.