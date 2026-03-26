FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOTIVNA OBJAVA /

Sofia Richie u tajnosti rodila drugo dijete: Stigao sin čije ime ima posebno značenje

Sofia Richie u tajnosti rodila drugo dijete: Stigao sin čije ime ima posebno značenje
×
Foto: Monica Schipper/Getty images/Profimedia

Intimni trenutak odmah je izazvao lavinu čestitki obožavatelja i slavnih prijatelja, a komentari su bili preplavljeni plavim srcima u čast rođenja dječaka

26.3.2026.
8:18
Hot.hr
Monica Schipper/Getty images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Američka manekenka i poduzetnica Sofia Richie Grainge (27) i njezin suprug, glazbeni direktor Elliot Grainge (32), dobili su drugo dijete. Sretnu vijest o dolasku sina podijelila je s milijunima pratitelja na Instagramu dirljivom obiteljskom fotografijom, potvrdivši da je njihova obitelj bogatija za još jednog člana.

 

U nježnoj objavi koja odiše estetikom "tihog luksuza" po kojoj je poznata, Sofia je otkrila ime i datum rođenja sina. "Henry Cecil Grainge. 18.03.26. Ljubavi mog života", napisala je kratko uz fotografiju. Na istoj se vide njezine ruke kako drže novorođenče odjeveno u svijetloplavi bodi, dok njihova kći Eloise, rođena u svibnju 2024., sjedi pored svog malenog brata.

Intimni trenutak odmah je izazvao lavinu čestitki obožavatelja i slavnih prijatelja, a komentari su bili preplavljeni plavim srcima u čast rođenja dječaka. Pozornim pratiteljima nije promaknuo ni suptilan detalj koji je zaokružio objavu, Sofijina svijetloplava manikura, koja se smatra simboličnom posvetom dolasku sina. Iako par strogo čuva privatnost svoje djece i ne pokazuje njihova lica u javnosti, ovim su potezom na decentan način podijelili svoju sreću sa svijetom.

Imena s dubokim obiteljskim značenjem

Baš kao i kod prvog djeteta, odabir imena za sina nosi duboko obiteljsko značenje. Ime Henry Cecil Grainge posveta je Elliotovim precima, djedu Cecilu Graingeu i pradjedu Henryju Goldsteinu. Nastavili su tako tradiciju koju su započeli rođenjem kćeri. Naime, srednje ime njihove djevojčice, Eloise Samantha Grainge, odabrano je u spomen na Elliotovu pokojnu majku Samanthu Berg, koja je preminula 2007. godine.

Sofia, inače kći legendarnog glazbenika Lionela Richieja, i Elliot Grainge vjenčali su se u travnju 2023. godine na raskošnoj ceremoniji na jugu Francuske. Svoju drugu trudnoću objavila je na jedinstven način, u istoj objavi kojom je u listopadu 2025. lansirala svoju modnu liniju SRG Atelier.

 

 

Sofia RichieRođenje Djeteta
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike