Sofia Richie u tajnosti rodila drugo dijete: Stigao sin čije ime ima posebno značenje

Američka manekenka i poduzetnica Sofia Richie Grainge (27) i njezin suprug, glazbeni direktor Elliot Grainge (32), dobili su drugo dijete. Sretnu vijest o dolasku sina podijelila je s milijunima pratitelja na Instagramu dirljivom obiteljskom fotografijom, potvrdivši da je njihova obitelj bogatija za još jednog člana.

U nježnoj objavi koja odiše estetikom "tihog luksuza" po kojoj je poznata, Sofia je otkrila ime i datum rođenja sina. "Henry Cecil Grainge. 18.03.26. Ljubavi mog života", napisala je kratko uz fotografiju. Na istoj se vide njezine ruke kako drže novorođenče odjeveno u svijetloplavi bodi, dok njihova kći Eloise, rođena u svibnju 2024., sjedi pored svog malenog brata.

Intimni trenutak odmah je izazvao lavinu čestitki obožavatelja i slavnih prijatelja, a komentari su bili preplavljeni plavim srcima u čast rođenja dječaka. Pozornim pratiteljima nije promaknuo ni suptilan detalj koji je zaokružio objavu, Sofijina svijetloplava manikura, koja se smatra simboličnom posvetom dolasku sina. Iako par strogo čuva privatnost svoje djece i ne pokazuje njihova lica u javnosti, ovim su potezom na decentan način podijelili svoju sreću sa svijetom.

Imena s dubokim obiteljskim značenjem

Baš kao i kod prvog djeteta, odabir imena za sina nosi duboko obiteljsko značenje. Ime Henry Cecil Grainge posveta je Elliotovim precima, djedu Cecilu Graingeu i pradjedu Henryju Goldsteinu. Nastavili su tako tradiciju koju su započeli rođenjem kćeri. Naime, srednje ime njihove djevojčice, Eloise Samantha Grainge, odabrano je u spomen na Elliotovu pokojnu majku Samanthu Berg, koja je preminula 2007. godine.

Sofia, inače kći legendarnog glazbenika Lionela Richieja, i Elliot Grainge vjenčali su se u travnju 2023. godine na raskošnoj ceremoniji na jugu Francuske. Svoju drugu trudnoću objavila je na jedinstven način, u istoj objavi kojom je u listopadu 2025. lansirala svoju modnu liniju SRG Atelier.

