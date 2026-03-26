Bivši Vatreni nam tvrdi: 'Nije da nam ne leže, nemamo se mi tu što skrivati'

Do prve prijateljske utakmice hrvatske nogometne reprezentacije u Orlandu protiv Kolumbije manje je od 24 sata (petak 00:30). Bit će to prva od dvije jake provjere za Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi nadolazećeg ljeta. U noći sa utorka na srijedu u 02:00 Vatreni igraju protiv Brazila. Obje utakmice možete gledati na kanalu Nove TV na platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

'Utakmice s Kolumbijom i Brazilom su u rangu četvrtfinala, polufinala, ako ne i finala SP-a'

Jurica Vranješ, bivši hrvatski profesionalni nogometaš koji je za reprezentaciju Hrvatske odigrao, prema podacima s Transfermarkta, 26 utakmica, za portal Net.hr najavljuje spektakl protiv Kolumbije i Brazila.

Mislim da će Hrvatska u ove dvije utakmice ostati neporažena i vratiti se takva nazad u Hrvatsku. Jurica Vranješ za Net.hr.

Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP/Profimedia

Hoće li te utakmice dati odgovore na neka pitanja. S kojim ćemo sustavom igrati na SP-u, koji igrači su unutra, a koji će se boriti za mjesto putnika u avionu za Ameriku, iako već sad znamo 15 sigurnih za Mundijal?

"Ne vjerujem da će se isprobavati neki sustav. To su dvije jake utakmice, to su utakmice kvalitetom četvrtfinale, polufinale SP-a. Možda bi se čak usudio reći i finale SP-a s Brazilom. Poznavajući našu reprezentaciju zadnjih desetak - dvanaest godina što radi, nemamo se mi tu što skrivati. Nije sigurno bez veze ni Brazil izabrao nas za provjeru pred SP, da imaju jednu TOP utakmicu. Što se tiče Kolumbije, to je odlična reprezentacija s odličnim igračima po Europi. Mislim da sma čak vidio negdje taj podatak, a on je da je Kolumbija pod sadašnjim izbornikom Nestorom Lorenzom, imala nevjerojatan niz od 28 utakmica bez poraza. Prvi i jedini poraz u regularnom vremenu pod njegovim vodstvom do srpnja 2024. bio je u finalu Copa Américe protiv Argentine u produžecima. U nizu su od devet utakmica bez poraza, a posljednji put su izgubili još početkom 2025. godine, od Brazila u Brasiliji 1-2. To su im jedina dva poraza pod vodstvom sadašnjeg izbornika. Isto tako, u posljednjih 51 utakmicu, kolumbijska muška nogometna reprezentacija ima svega 3 poraza u regularnom vremenu. Znači, to dovoljno govori o tome o kakvoj se reprezentaciji radi", govori Jurica Vranješ i dodaje:

"Kolumbija uz fantastičnu statistiku ima i kvalitetan kadar, ali i Hrvatska ima kvalitetan kadar i statitistiku s kojom se može ponositi, pogotovo protiv jakih reprezentacija. Tako da će to biti odlične dvije utakmice i mislim da izbornik pogađa i da je i ovog puta pogodio odabirom suparnika za pripreme za veliko natjecanje. Uvijek se Dalićev odabir pokazao kao TOP pogodak i sad vjerujem da će tako biti".

Foto: GERARD JULIEN/AFP/Profimedia

'Prognoziram neriješeno ili čak pobjedu protiv Kolumbije'

Očekivanja protiv Kolumbije i prognoza?

"Ako uzmemo u obzir da na SP-u u skupini igramo s Panamom, a Kolumbija je dosta jača reprezentacija od Paname, ne treba te Južnoamerikance nikad podcjenjivati. Nije bitno radi li se o Panami ili Peruu, jer su oni isto čak, reprezentacije te jačine, dobivale kod kuće jedan Brazil i Argentinu u kvalifikacijama. Južnoameričke reprezentacije, sve redom, su jake. Njima tamo to podneblje leži više nego nama Europljanima, bez obzira što će sve reprezentacije doći u SAD vjerojatno, ajmo reći, desetak - dvanaest - petnaestak dana ranije da treniraju. Južnoamerikanci to sve lakše mogu podnijeti i željni su dokazivanja. Bit će to jedna opasna utakmica s Kolumbijom. Kolumbija se želi nametnuti protiv nas koji smo isto TOP, jer Hrvatska je sam nogometni vrh. Kolumbija sigurno želi napraviti dobar rezultat pred SP. Moja neka prognoza je da bi išao prema neriješenom ili naša pobjeda, na kraju".

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

'Brazil ima radnu momčad, ne 'cirkusantnu'

Brazil je još i jači od Kolumbije...

"Oni su doveli Carla Ancelottija na mjesto izbornika s ciljem da osvoje SP, napokon, nakon toliko godina. OK, Brazil nema u reprezentaciji onih 'mađioničara' što su prije imali, tipa Ronaldinho, Neymar u primeu, Ronaldo, Rivaldo, prije njih Romario, Bebeto, da sad ne nabrajam. Nemaju možda više takva imena, ali imaju jednu ozbiljnu reprezentaciju, čak bi rekao možda više orijentiranu radno nego 'cirkusantno'. Sad je brazilska momčad više radna nego što igraju nogomet i prodaju finte i na to su doveli jednog trenera koji se dokazao na najvećem trenerskom nivou. Brazil s pravom napada prvo mjesto na Mundijalu. Mi smo već u zadnjih par godina igrali protiv njih. Izgubili smo onu prijateljsku na Anfieldu 2-0 2018. kad nam je Neymar zabio nakon nekog odbijanca u šesnaestercu i Firmino u 93. minuti. To je bilo prije SP-a u Rusiji 2018. na kojem smo uzeli srebro. Svi znamo da smo Brazilce izbacili u četvrtfinalu Mundijala u Katru. Možda Brazil nas gleda kroz neke dužnike sad, ali sigurno će biti jedna TOP utakmica. Razlika između utakmica protiv Kolumbije i Brazila je pet dana. To je dovoljno vremena da se i 80% momčadi rekuperira nakon Kolumbije, da isto igraju protiv Brazila sigurno nekih 60-75 minuta. Sigurno će izbornik Dalić krenuti s formacijom s kojom je on sebi zamislio 90% na SP-u i sigurno da će tih, ajmo reći, 14-15 igrača izgurati 80% u te dvije utakmice".

'Nije istina da nam Južnoamerikanci ne leže'

Zašto Hrvatskoj generalno baš ne leže južnoameričke reprezentacije?

"Ne igramo često, ali meni, sad kad me to pitate, zvoni nešto u glavi. Pa, nismo se mi protiv nikog od njih osramotili..."

Nismo, ali sjetimo se Argentine na SP-u 1998., Meksika dva puta, na SP-u 2002. u prvoj utakmici 1-0 i 2014. u Brazilu, u onoj odlučujućoj za prolaz u drugi krug 3-1. Ekvador nas je pobijedio 1-0 u trećoj utakmici skupine na SP-u 2002. Vi ste biti u rosteru Hrvatske na SP-u 2002. u Japanu i Južnoj Koreji...

Foto: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Profimedia

"Sjećam se toga svega, naravno, ali to je bilo prije 20 godina. Meksiko je u Brazilu bio prije 12 godina. Rekao bih da nakon tog Mundijala u Brazilu 2014., protiv koga smo se mi nešto osramotili ili nešto slično?"

Nismo se osramotili, to nismo rekli...

"Znam da, ali ne možemo konstatirati niti da nam južnoameričke reprezentacije ne leže. Nije da nam ne leže. OK, udaljenost je takva kakva je, ne možemo baš često s južnoameričkim reprezentacijama igrati u sezoni često puta. Igramo više s reprezentacijama iz Europe, ali evo, u eri Modrića, Perišića, Kovačića mi smo al pari s njima, ako ne i bolji u nekim trenucima. Hrvatska je TOP reprezentacija i nemamo se mi što tu skrivati. Svaka čast izborniku i ljudima oko njega, svima koji su uvijek birali najjače pred SP, da svi vidimo gdje smo i što smo. I sve te velike reprezentacije sigurno kad na stol dobiju mogućnost igranja protiv Hrvatske, svi potvrđuju i prihvaćaju utakmice protiv nas. To je isto jedan dokaz da nas svi cijene, ali mi smo si to sami zaslužili".

Foto: Xia Yifang/Xinhua News/Profimedia

Prognoza s Brazilom?

"Dečki su došli par dana ranije u SAD, promjena vremena, aklimatizacija... Nije nešto drastično. Protiv Brazila će biti jedna jako dobra i zanimljiva utakmica. Mislim da će Hrvatska u ove dvije utakmice ostati neporažena i vratiti se takva nazad u Hrvatsku", zaključio je Jurica Vranješ.

