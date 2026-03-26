Zlatko Dalić 'poludio' na pitanje novinara o temi koju zanima čitavu Hrvatsku

Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, odradio je pressicu kasno sinoć po našem vremenu uoči prve prijateljske utakmice u SAD-u protiv Kolumbije, koja je na rasporedu u noći na petak od 00:30 po našem vremenu. Velika je tema hoće li Dalić ostati na mjestu izbornika budući da još nije potpisao novi ugovor, a aktualni mu istječe nakon Mundijala. Kad ćemo to znati, pitao ga je novinar Sportskih novosti.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

"Meni se nikud ne žuri i mislim da se ne treba ni vama žuriti nikud", rekao je, da bi se slatko nasmijao na konstataciju kako je to pitanje više zbog aspiranata na njegovu poziciju...

"Pa imaju li ljudi drugog posla? Svoga posla", nastavio se smijati Dalić te je dodao:

"Neka me puste na miru. Imam svoj posao, uživam u njemu, lijepo mi je, radim kako najbolje znam i mogu. Valjda sam nakon devet godina, svih ovih rezultata, svega što sam napravio za Hrvatsku zajedno s dečkima, zaslužio da mi se da mir, da me se pusti na miru i kaže: "Izborniče, odradi Svjetsko prvenstvo pa potom sjedni na miru s predsjednikom i odluči što i kako dalje". A ja sad baš neću potpisati ugovor jer me netko siluje. Pustite me na miru da radim svoj posao, koga briga za moj ugovor. Što je jako važno – niti što tražim, niti što pitam, niti ucjenjujem. To je najvažnija stvar. Uživam u poslu koji radim, uživam u hrvatskoj reprezentaciji i to je to", ustvrdio je Zlatko Dalić.

Utakmicu Hrvatske i Kolumbije možete gledati na kanalu Nove TV na platformi Voyo, a pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Izbornik Zlatko Dalić odgovorio je na sva goruća pitanja