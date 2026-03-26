'Neka me puste na miru'

Zlatko Dalić 'poludio' na pitanje novinara o temi koju zanima čitavu Hrvatsku

Zlatko Dalić 'poludio' na pitanje novinara o temi koju zanima čitavu Hrvatsku
Foto: David Winter/Shutterstock Editorial/Profimedia

Zlatko Dalić izašao je pred novinare u Orlandu uoči utakmice s Kolumbijom

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
26.3.2026.
6:42
David Winter/Shutterstock Editorial/Profimedia
Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, odradio je pressicu kasno sinoć po našem vremenu uoči prve prijateljske utakmice u SAD-u protiv Kolumbije, koja je na rasporedu u noći na petak od 00:30 po našem vremenu. Velika je tema hoće li Dalić ostati na mjestu izbornika budući da još nije potpisao novi ugovor, a aktualni mu istječe nakon Mundijala. Kad ćemo to znati, pitao ga je novinar Sportskih novosti. 

"Meni se nikud ne žuri i mislim da se ne treba ni vama žuriti nikud", rekao je, da bi se slatko nasmijao na konstataciju kako je to pitanje više zbog aspiranata na njegovu poziciju...

"Pa imaju li ljudi drugog posla? Svoga posla", nastavio se smijati Dalić te je dodao:

"Neka me puste na miru. Imam svoj posao, uživam u njemu, lijepo mi je, radim kako najbolje znam i mogu. Valjda sam nakon devet godina, svih ovih rezultata, svega što sam napravio za Hrvatsku zajedno s dečkima, zaslužio da mi se da mir, da me se pusti na miru i kaže: "Izborniče, odradi Svjetsko prvenstvo pa potom sjedni na miru s predsjednikom i odluči što i kako dalje". A ja sad baš neću potpisati ugovor jer me netko siluje. Pustite me na miru da radim svoj posao, koga briga za moj ugovor. Što je jako važno – niti što tražim, niti što pitam, niti ucjenjujem. To je najvažnija stvar. Uživam u poslu koji radim, uživam u hrvatskoj reprezentaciji i to je to", ustvrdio je Zlatko Dalić.

POGLEDAJTE VIDEO: Izbornik Zlatko Dalić odgovorio je na sva goruća pitanja

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
