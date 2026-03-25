Dalić ima 15 veličanstvenih za Mundijal: Evo tko je unutra, a kojima predstoji velika borba

Manje od tri mjeseca ostalo nam je do Svjetskog prvenstva 2026. u Sjevernoj Americi. U ta tri mjeseca Hrvatska će odigrati četiri prijateljske utakmice kroz koje će izbornik Zlatko Dalić doći do svojih 26 putnika za Virginiju, gdje će se naša reprezentacija pripremati.

Karta je već kupljena

Većina igrača koje će izbornik Dalić povesti u Sjevernu Ameriku već se zna. Ako se ne dogodi nešto neočekivano, to su Dominik Livaković na poziciji vratara, Josip Stanišić, Josip Šutalo i Luka Vušković u obrani, Luka Modrić, Mario Pašalić, Petar Sučić, Martin Baturina, Toni Fruk, Kristijan Jakić, Nikola Vlašić i oporavljeni Mateo Kovačić u vezi, te Ivan Perišić, Andrej Kramarić i Ante Budimir u napadu. Time dolazimo do brojke od 15 "zacementiranih putnika".

U niskom startu

U drugi red spadaju igrači koji imaju velike šanse za odlazak na prvenstvo. Na vratarskoj poziciji tu prednjači Dominik Kotarski, koji će gotovo sigurno biti među tri vratara koje će Dalić pozvati. U obrani tu je trojac Marin Pongračić, Martin Erlić i Duje Čaleta-Car, od kojeg sva trojica imaju razloga nadati se, a o tome hoće li svi biti na popisu ili će jedan ispasti s njega ovisit će i formacija koju ćemo igrati.

Među braničima su blizu i Ivan Smolčić i Domagoj Bradarić, ali i Joško Gvardiol, koji će nakon Modrića biti prvi na popisu ako se uspije oporaviti do prvenstva.

Na poziciji veznih igrača ima nekoliko imena koja će se boriti za jednu do dvije pozicije. Najzanimljiviji je svakako Toma Bašić, koji se ove sezone neočekivano vratio u sastav Lazija i odlično reagirao. Njega trenutačno muči ozljeda, ali bi za Svjetsko prvenstvo trebao biti spreman.

Tu je još i Nikola Moro, ali i Lovro Majer, koji ima smanjenu minutažu u Wolfsburgu, koji se bori za ostanak.

Što se tiče napadača, ondje vlada velika borba. Uz sigurne Kramarića i Budimira, na prvenstvo će vjerojatno još dvojica napadača, iako se za mjesto bore čak četvorica. Tu su Igor Matanović, Dion Drena Beljo i "domaći" Petar Musa – tri napadača koji su uz Budimira u nevjerojatnoj formi, a tu je i Bruno Petković koji "vreba".

Na krilnim pozicijama pak prvi bi trebao upasti Marco Pašalić, iako je tu i Mislav Oršić. No, treba napomenuti kako je teško da će izbornik "krcati" popis s krilnim igračima.

Nada umire zadnja

U "trećem rangu" su igrači koji se imaju razloga nadati pozivu. Oni su ipak iza ovih iz prve dvije skupine, ali njihov poziv ne bi trebao čuditi.

Na vratarskoj poziciji tu su Karlo Letica i Ivor Pandur, koji se bore za poziciju trećeg vratara, u obrani su to Josip Juranović i Borna Sosa, koji bi, ovisno o postavi, mogli biti "iznenadni uletači", dok je u vezi primarni kandidat iz ove skupine Luka Stojković. Posljednji iz ove skupine je Franko Kovačević, ali on će najteže do poziva.

Tu su još i igrači poput Tonija Silića, Tea Barišića, Adriana Jagušića i drugih, ali bi njihov poziv ipak bio pravo iznenađenje.

Na kraju, tko će od navedenih otići ovisit će i o konačnoj odluci Zlatka Dalića o formaciji, koja pak uvelike ovisi o zdravstvenom kartonu. Ako se izbornik odluči za sastav s tri stopera, to će značiti pozivanje Čaleta-Cara, Erlića i Pongračića, dok u tom slučaju gotovo sigurno nećemo gledati ni Stojkovića, ali vjerojatno niti Majera na prvenstvu.

