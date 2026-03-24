Kolumbija i Brazil dat će odgovore na ova goruća pitanja Vatrenih, a jedno nas sve muči

Hrvatska nogometna reprezentacija ima još četiri utakmice do nastupa na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Bit će to posljednji ples generacije koja nas je toliko puta razveselila i posljednja prilika za prvo zlato.

Prije tog svjetskog prvenstva izabranici Zlatka Dalića odigrat će četiri prijateljska susreta, dva u nadolazećim danima i dva netom prije samog prvenstva. Prvi test naši će nogometaši imati ovog petka, kada će se u Orlandu u Sjedinjenim Američkim Državama sastati s Kolumbijom. Četiri dana kasnije na istom mjestu čeka ih dvoboj protiv Brazila, pa u lipnju utakmice protiv Belgije i Slovenije u Rijeci, odnosno Varaždinu.

A upravo će te četiri utakmice ponuditi odgovore na četiri otvorena pitanja koja se postavljaju oko naše reprezentacije.

Problem koji muči sve

Pitanje lijevog beka pitanje je koje muči svijet nogometa već dulji niz godina, pa tako muči i Hrvatsku. Naša je reprezentacija taj problem "zakrpala" stoperom Manchester Cityja Joškom Gvardiolom, koji tu poziciju igra odlično. No, on je ozlijeđen, a mi zamjene nemamo.

Na popisu izbornika Dalića za pripremne utakmice protiv Kolumbije i Brazila nije se našao niti jedan lijevi bek, dok je na pretpozivu jedino Domagoj Bradarić. Ako našu potragu proširimo na širi radijus i uzmemo u obzir sve hrvatske igrače koji igraju ili mogu igrati na toj poziciji, dolazimo još do Borne Sose, koji nema značajnu minutažu u Crystal Palaceu, te Josipa Stanišića koji primarno igra na poziciji desnog beka.

Upravo bi Stanišićev prebačaj trebao biti jedna od glavnih opcija budući da je ove sezone odigrao 13 utakmica na toj poziciji. U toj opciji Stanišić bi bio lijevi bek, dok bi na desnom igrao Ivan Smolčić ili Kristijan Jakić.

Više sreće ovaj put?

No, postoji i jedna druga opcija. To je promjena formacije. Izbornik Dalić najavio je kako će, unatoč ranijoj izjavi da to više neće činiti, ipak probati s trojkom otraga. U takvoj postavi bekovi postaju "wingbackovi" i time se otvaraju brojna nova vrata za našu reprezentaciju.

Ova formacija, primjerice, omogućava da na poziciji lijevog wingbacka koristimo Ivana Perišića koji je tu poziciju igrao i za Inter Milan, dok bi na suprotnoj strani vjerojatno bio Marco Pašalić. Takva formacija omogućava raznovrsnije korištenje Josipa Stanišića koji je u sezoni u kojoj je Bayer Leverkusen osvojio Bundesligu bez poraza igrao upravo u takvoj formaciji. Tada je Stanišić bio primarno stoper, ali i wingback.

Prednost formacije s tri stopera je i to što je Luka Vušković već uigran u njoj. Velika nada hrvatske reprezentacije igra na poziciji središnjeg stopera u HSV-u te bi mu time bila olakšana prilagodba među 'Vatrene'. A u toj formaciji igra i Modrićev Milan.

Problem s postavom s tri stopera jest njezina neuigranost. Naša je reprezentacija probala igrati s trojkom u nekoliko navrata te je izbornik od nje odustao. Nameće se pitanje ima li smisla mijenjati postavu netom prije Svjetskog prvenstva, pogotovo kada prvi pokušaj nije upalio.

'Slatke muke'

Osim na poziciji lijevog beka izbornik ima problema i s pozicijom napadača, no te su brige ipak puno slađe. Od sedam napadača koji su se našli na pretpozivu ili pozivu izbornika Dalića, čak se trojica nalaze u velikoj formi.

Ante Budimir sigurni je putnik. Napadač Osasune ove je sezone zabio 14 golova za momčad iz Pamplone i samo bi ga čudo maknulo iz reprezentacije. Siguran je i Andrej Kramarić. Treći najbolji strijelac hrvatske reprezentacije svih vremena i s 34 godine na leđima ne staje. Ove je sezone postigao 11 i namjestio 7 golova za svoj Hoffenheim, a njegova je prednost i to što može igrati i na krilnim pozicijama, kao i na poziciji veznjaka.

U drugom redu nalaze se Matanović, Musa, Petković i Beljo. Matanović tu prednjači, kako zbog činjenice da je na popisu, tako i zbog toga što igra u Bundesligi. Za svoj Freiburg 194 centimetra visoki napadač ove je sezone postigao 11 pogodaka, čime je došao na korak od Svjetskog prvenstva. U sličnoj je situaciji i Musa. Ovaj napadač igra u MLS-u pa bi se na Svjetskom prvenstvu trebao osjećati kao kod kuće, a veliki mu je plus to što je ove sezone već zabio šest pogodaka u pet utakmica.

Beljo i Petković pak trebaju ipak malo sreće. Petković je bivši napadač kojeg zbog ozljeda već neko vrijeme nema u reprezentaciji, ali još uvijek živi na slavi pogotka protiv Brazila. Ove sezone se oporavio i dobro krenuo u Kocaelisporu, ali dosad je postigao (samo) šest pogodaka. Belji je, s druge strane, otegotna okolnost činjenica da igra u HNL-u. Daleko je znana izbornikova averzija prema domaćem prvenstvu, ali ni on nije mogao ignorirati brojke Dinamove devetke koja je, što u Europi, što u domaćem prvenstvu, postigla 26 pogodaka ove sezone, kojima je dodala još pet asistencija.

Valja napomenuti da su se na pretpozivu našli još i Franko Kovačević i Franjo Ivanović, no ipak je teško da ćemo njih gledati na Svjetskom prvenstvu.

'Neki novi klinci'

Posljednji odgovor koji će izbornik Dalić dobiti ovim prijateljskim utakmicama jest mogu li mladi konkurirati. Osim vanserijskog talenta Vuškovića tu su Martin Baturina, Luka i Petar Sučić i Ivan Smolčić, dok se na pretpozivu našao i Luka Stojković. I dok su svi osim Stojkovića već igrali za 'Vatrene', njima je nadolazeće prvenstvo prilika za predstavljanje svijetu. A tu priliku neće dobiti ako se ne pokažu u najboljem svjetlu u prijateljskim utakmicama.

Odgovore na ova pitanja dobit ćemo već u petak, 27. ožujka, kada Hrvatska igra prijateljsku utakmicu protiv Kolumbije koju možete gledati na Novoj TV putem platforme VOYO.

