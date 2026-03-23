Evo koliko koštaju novi dresovi hrvatske reprezentacije

Hrvatski nogometni savez jutros je, u 9 sati, objavio nove dresove s kojima će Hrvatska reprezentacija zaigrati na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

Biti će to posljednji dresovi u eri Nikea kao dobavljača, a krasi ih jedan poseban detalj. Naime, na unutarnjoj strani dresa nalazi se natpis HNS obitelj na engleskom jeziku.

Prvi je dres i dalje tradicionalno bijeli s crvenim kvadratićima, dok je gostujući plavi s tamnoplavim kvadratićima. Ovoga puta je grb na sredini dresa, a cijena za oba je 109,99 eura za repliku i 159, 99 za autentičan dres.

Golmanski je dres pak žuti sa slabo vidljivom zvijezdom na sredini i on košta 109,99 eura, uz napomenu da on nema replike.

"Novi dres hrvatske nogometne reprezentacije donosi spoj tradicije i suvremene izvedbe, inspiriran jednim od najvažnijih trenutaka u povijesti – legendarnom utakmicom iz 1990. godine protiv SAD-a. Prepoznatljive crveno-bijele kocke reinterpretirane su u modernom izdanju koje zadržava identitet, ali donosi svjež i dinamičan vizualni dojam na terenu i tribinama," piše na HNS-ovom web shopu.

Zanimljivo, prošli dresovi su 10 eura jeftiniji od novih, a oba možete kupiti na službenim stranicama HNS-a.

Svaki dres nosi uspomene - vrijeme je za nove 🇭🇷#WC26 vidimo se ⚡ — HNS (@HNS_CFF) March 23, 2026

