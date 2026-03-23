HNS objavio dresove za Svjetsko prvenstvo

Hrvatski nogometni savez službeno je objavio nove dresove Hrvatske nogometne reprezentacije. To su oni najavljivani dresovi sa sitnim kockicama.

Gostujući dres ima isti dizajn te je tamnoplave boje, a oba dresa na unutarnjoj strani imaju natpis “HNS obitelj” na engleskom jeziku.

Neka nemoguće izgleda planirano. Predstavljamo novi dres, spreman za sljedeći korak.



Make the impossible looked planned. Introducing the new kit, ready for the next move.#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/twfbUiTqH3 — HNS (@HNS_CFF) March 23, 2026

Bit će ovo posljednji Nikeovi dresovi, nakon kojih bi Hrvatska trebala sklopiti ugovor s drugim dobavljačem. Za sada se najčešće spominje njemački Adidas, čije bismo prve dresove trebali gledati na Europskom prvenstvu 2028.

Foto: HNS

