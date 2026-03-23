HNS objavio dresove za Svjetsko prvenstvo
Bit će ovo posljednji Nikeovi dresovi, nakon kojih bi Hrvatska trebala sklopiti ugovor s drugim dobavljačem
Hrvatski nogometni savez službeno je objavio nove dresove Hrvatske nogometne reprezentacije. To su oni najavljivani dresovi sa sitnim kockicama.
Gostujući dres ima isti dizajn te je tamnoplave boje, a oba dresa na unutarnjoj strani imaju natpis “HNS obitelj” na engleskom jeziku.
Neka nemoguće izgleda planirano. Predstavljamo novi dres, spreman za sljedeći korak.— HNS (@HNS_CFF) March 23, 2026
Make the impossible looked planned. Introducing the new kit, ready for the next move.#Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/twfbUiTqH3
Bit će ovo posljednji Nikeovi dresovi, nakon kojih bi Hrvatska trebala sklopiti ugovor s drugim dobavljačem. Za sada se najčešće spominje njemački Adidas, čije bismo prve dresove trebali gledati na Europskom prvenstvu 2028.
