Ovo su novi dresovi Vatrenih? Evo kada ćemo ih gledati, ali i gdje ih kupiti
Ujedno je riječ o posljednjoj reprezentativnoj akciji uoči SP-a
Vatreni će u susretima s Kolumbijom (u petak u 0.30) i Brazilom (1. travnja, 2 sata iza ponoći) premijerno nositi nove dresove, ujedno i posljednje u 26 godina dugoj suradnji s Nikeom.
💥 Croatia x Nike 💥— Opaleak (@opaleak) March 5, 2026
🇭🇷 New 2026 World Cup Home & Away Kits! pic.twitter.com/8jx94RdGtK
Iako će ih HNS i dobavljač službeno predstaviti u ponedjeljak u 9 sati, dizajn je već neko vrijeme poznat s društvenih mreža. Nakon Svjetskog prvenstva reprezentacija prelazi na Adidas.
Ujedno je riječ o posljednjoj reprezentativnoj akciji uoči SP-a, a utakmice protiv Kolumbije i Brazila u Orlandu bit će oproštaj od dosadašnjeg tehničkog sponzora.
