Alarm uoči SP-a 2026! 'Ovo bi moglo uništiti karijere nogometaša'

Kako se približava Svjetsko prvenstvo 2026., sve je više upitnika oko kvalitete uvjeta na stadionima, a među onima koji su javno izrazili zabrinutost našao se i ugledni britanski novinar Dougie Critchley. Nakon što su fotografije travnjaka na pojedinim stadionima izazvale brojne reakcije, upozorio je da problem nije samo estetske prirode, već da bi mogao utjecati i na zdravlje igrača.

U objavi na društvenoj mreži X Critchley je poručio kako ne želi unaprijed širiti negativu, no smatra da brojni travnjaci predviđeni za Svjetsko prvenstvo izgledaju vrlo loše. Istaknuo je kako su organizatori imali dovoljno vremena, ali i financijskih mogućnosti, da osiguraju vrhunske uvjete za najveći nogometni turnir na svijetu.

I don’t mean to be overly negative before a ball is kicked…



But many of the World Cup pitches look absolutely terrible.



They’ve had YEARS to prepare for the World Cup, every resource available to make it a success and it’s really disappointing.



They are jeopardising careers. — Dougie Critchley (@DougieCritchley) June 6, 2026

Posebno ga zabrinjava činjenica da se problemi s podlogom pojavljuju uoči samog natjecanja. Prema njegovu mišljenju, nekvalitetni travnjaci mogli bi povećati opasnost od ozljeda, što bi za neke nogometaše moglo imati ozbiljne posljedice po karijeru.

Dodatnu težinu njegovim upozorenjima daje i zabrinutost iz engleskog tabora. Izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel nedavno je, nakon prijateljskog susreta sa Senegalom, priznao da uvjeti na travnjaku nisu bili na željenoj razini. Ipak, naglasio je da to neće utjecati na njegove planove pri odabiru momčadi.

Engleska, koja uoči prvenstva slovi za jednog od kandidata za naslov, tako bi se već sada mogla suočiti s izazovom koji zabrinjava i druge reprezentacije. Zbog toga se sve češće postavlja pitanje jesu li domaćini, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, u potpunosti spremni za organizaciju najvećeg sportskog događaja na svijetu.

Hoće li organizatori uspjeti riješiti uočene nedostatke prije početka turnira, pokazat će tjedni koji slijede.