Bili su IT par 90-ih, a brak im je bio kao bojno polje: 'Ako me odbiješ, ubit ću se samurajskim mačem'

Bila je to jedna od onih veza koje su definirale jednu eru. Holivudski "zločesti dečko" Mickey Rourke i supermodel Carré Otis činili su par čija je strast gotovo jednako plijenila pozornost medija kao i njihova burna i destruktivna narav. Njihova priča, rođena na filmskom setu, prerasla je u vrtlog ljubavi, optužbi za zlostavljanje, ovisnosti i dubokih ožiljaka koji su ostali i desetljećima nakon što je sve završilo. Bila je to romansa koja je istovremeno fascinirala i užasavala javnost, ostavivši iza sebe gorku lekciju o mračnoj strani slave i ljubavi.

Sudbonosni susret na setu 'Divlje orhideje'

Sve je počelo 1989. godine na snimanju erotskog trilera "Divlja orhideja". Rourke, 16 godina stariji i već etablirana zvijezda, upoznao je Carré Otis, tada tek dvadesetogodišnjakinju koja je bila na početku svoje manekenske karijere.

Foto: kpa Publicity/United Archives/Profimedia

Kemija između njih bila je trenutačna i opipljiva. Provokativne scene koje su snimili zajedno rasplamsale su maštu publike i potaknule glasine da njihov odnos na platnu nije bio samo gluma. Otis je godinama kasnije odlučno demantirala te navode, no nije mogla poreći da je veza koja je započela na tom setu bila eksplozivna od samog početka. Vjenčali su se 1992. godine. Za Rourkea je to bio drugi brak, no umjesto bajke, uslijedio je pakao koji će obilježiti naslovnice tabloida i ostaviti duboke traume.

Foto: IFA Film/United Archives/Profimedia

Njihov odnos bio je, kako je sama opisala, spoj disfunkcionalnih pozadina koje su se savršeno nadopunjavale u svojoj destrukciji.

"Oboje smo potjecali iz vrlo disfunkcionalnih obitelji i imali smo savršen teren da hranimo tu disfunkciju jer nismo imali alate za nošenje s tim. Ja sam bila dijete, mlada osoba pod velikim utjecajem jednog od najvećih američkih glumaca tog trenutka", priznala je u jednom intervjuu.

Brak obilježen nasiljem i strahom

Idila je, ako je ikada i postojala, bila kratkog vijeka. Brak je ubrzo postao bojno polje. Godine 1994. Rourke je uhićen zbog optužbi za fizičko zlostavljanje supruge. Iako su optužbe kasnije odbačene, a par se pomirio, sjena tog incidenta ostala je visjeti nad njima. Detalje pakla kroz koji je prolazila, Carré je otkrila tek 2011. u svojim memoarima "Beauty Disrupted", knjizi koja je šokirala javnost sirovom iskrenošću.

Foto: IFA Film/United Archives/Profimedia

Jedna od najjezivijih priča bila je ona o prosidbi. Rourke ju je, navodno, zaprosio prijeteći da će si oduzeti život samurajskim mačem ako ga odbije. "U pozadini uma upalilo mi se svjetlo, ali problem je bio što mi nitko nikada nije rekao da kao žena imam pravo reći 'ne'. Jesam li imala osjećaj da je to potpuno neprimjereno? Jesam, ali kao i puno puta, samo sam to potisnula i osjećala da moram poslušati."

Još jedan incident koji ledi krv u žilama dogodio se kada je Rourke navodno sakrio napunjeni pištolj.357 Magnum u njezinu torbicu. "Išli smo na večeru. Bili smo skoro kod restorana kad sam pogledala dolje i vidjela pištolj na podu blizu mojih nogu", napisala je. Iako je zahtijevala da ga makne, oružje je ostalo. Kasnije je taj isti pištolj slučajno opalio u njihovom domu, a metak ju je pogodio vrlo blizu srca. Njezin opis tog trenutka bolno je detaljan. "'Čekaj! Pomozi mi!' konačno sam povikala, tjerajući riječi da izađu. 'Moraš mi pomoći... Krvarim. Jako krvarim.' Jecala sam. Toliko je boljelo pomaknuti se. 'Ovo je noćna mora. Počisti ovo!' Mickey je bio uznemiren. Vidjela sam da je ozbiljno zabrinut da će mediji saznati za incident. Uspaničila sam se, pitajući se što je važnije: moj život ili zataškavanje činjenice da sam upucana pištoljem Mickeyja Rourkea?"

Borba s unutarnjim demonima i put prema iscjeljenju

Paralelno s turbulentnim brakom, Carré je vodila vlastite bitke. Godinama se borila s teškom anoreksijom, ovisnošću o drogama i alkoholu. Svijet mode, koji ju je vinuo u zvijezde, istovremeno ju je uništavao. "Izvlačila sam se s tim tako dugo jer u industriji u kojoj sam bila postoji očekivanje da se pojaviš s određenom kilažom, tako da je to bio savršen paravan za poremećaj u prehrani", objasnila je. Njezina borba bila je dugotrajna i iscrpljujuća, ali ju je na kraju dovela do spoznaje da ona nije samo svoje tijelo.

Foto: kpa Publicity/United Archives/Profimedia

Razvod 1998. godine bio je kraj jedne ere, ali početak dugog puta prema oporavku. Rourke je godinama javno patio, govoreći da se nikada nije u potpunosti oporavio od njihovog prekida. Čini se da ga to žaljenje prati i danas; u lipnju 2026. godine na svom je Instagram profilu objavio snimku iz filma "Divlja orhideja" uz emotivan opis u kojem je izrazio duboko žaljenje zbog neuspjeha njihovog braka. Nakon razvoda bio je u nekoliko veza, od kojih je najznačajnija bila ona s ruskom manekenkom Anastassijom Makarenko, no čini se da nikada nije pronašao trajnu sreću.

Carré je, s druge strane, odabrala drugačiji put. Okrenula se duhovnosti, pronašavši mir u budizmu.

Foto: John Palmer/MPI/Capital pictures/Profimedia

U potpunosti se posvetila iscjeljenju, što je uključivalo i petogodišnje razdoblje celibata kako bi ponovno otkrila sebe. Pronašla je i novu ljubav te je danas u sretnom braku s inženjerom Matthewom Suttonom s kojim ima dvije kćeri. Na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz svog života, i dalje zračeći ljepotom koja ju je nekada proslavila, ali sada s mudrošću i snagom koju je stekla kroz bolna iskustva.