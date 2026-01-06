Holivudski glumac bijesan zbog kampanje za pomoć: Obratio se fanovima ne skrivajući ljutnju

Glumac Mickey Rourke (73) oglasio se na društvenim mrežama nakon što su američki mediji izvijestili o njegovoj navodnoj deložaciji iz unajmljene kuće u Los Angelesu i pokretanju GoFundMe kampanje za prikupljanje 60 tisuća dolara za zaostatke u najmu. Rourke je u videu objavljenom na Instagramu rekao da nema nikakve veze s kampanjom i pozvao obožavatelje da ne uplaćuju novac, javlja Deadline.

"Ne bih to učinio na ovaj način. Postoji samo jedna osoba za koju mogu pomisliti da bi učinila takvu stvar, i nadam se da to nije osoba na koju mislim. Ponižavajuće je. To nisam ja, u redu? I da mi treba novac, ne bih tražio nikakvu milostinju. Radije bih si gurnuo pištolj u gu*icu i povukao okidač", rekao je glumac i dodao da će poduzeti pravne korake kako bi istražio situaciju.

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

GoFundMe stranica navodi da je kampanja pokrenuta ''uz punu suglasnost Mickeyja Rourkea'' s ciljem pokrivanja hitnih troškova stanovanja i sprječavanja deložacije. Autorica kampanje je navodno Liya-Joelle Jones, asistentica Rourkeove menadžerice Kimberly Hines.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hines je za Deadline potvrdila da je njezin tim pokrenuo kampanju kao pokušaj hitne pomoći glumcu nakon što je primio obavijest o deložaciji. ''Pokušavamo učiniti najbolje što možemo. Novac nije potrošen i, ako Mickey to ne želi, bit će vraćen donatorima'', rekla je Hines.

Foto: Brosnyc/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Rourke je u videu priznao da je imao financijskih problema zbog pandemije i štrajka scenarista te da je morao posuditi novac od prijatelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu