Jennifer Aniston rijetko spominje Brada Pitta, ali ovo pitanje nije mogla prešutjeti

Gostujući u podcastu "Actors on Actors" u društvu kolegice Lise Kudrow (62), glumica Jennifer Aniston (57) prisjetila se svoje kultne uloge Rachel u seriji "Prijatelji".

Koliko je serija bila uspješna svjedoči i činjenica da se epizode emitiraju i danas, ali i da je uspjela osvojiti čak 6 Primetime Emmy nagrada iz ukupno 62 nominacije tijekom svog originalnog prikazivanja od 1994. do 2004. godine. Godine 1998. Kudrow je dobila nagradu kao najbolja sporedna glumica u humorističnoj seriji, a 2002. Aniston je nagrađena kao glavna glumica u humorističnoj seriji.

Premda vrlo uspješna, uspjeh nije natjerao Kudrow da i pogleda epizode serije u kojoj je utjelovila simpatičnu Pheobe.

Foto: LUCY NICHOLSON/AFP/Profimedia

Nakon što je priznala da je tek nedavno odgledala seriju, Kudrow je objasnila da postoje čitave epizode koje nije još pogledala: "Jednostavno nisam mogla sjediti kući i gledati seriju u kojoj glumim. Bilo mi je neugodno, ali sada sam je pogledala."

Komentirajući seriju koja ih je vinula u sam vrh Hollywooda 90-ih, Aniston je pitala Kudrow sviđaju li joj se epizode koje tematiziraju Dan zahvalnosti na šta je Kudrow odgovorila referirajući se na ulogu Brada Pitta (62) u seriji: "Da. Bile su odlične epizode za Dan zahvalnosti. Ona s Bradom je bila urnebesna".

Inače, Brad Pitt i Jennifer Aniston bili su bračni par u stvarnom životu kada se Pitt kao gostujuća zvijezda pojavio u devetoj epizodi osme sezone serije. Utjelovio je Willa Cloberta, srednjoškolskog Rossovog i Monicinog prijatelja, koji je u školi osnovao "Klub mrzitelja Rachel Green".