Jennifer Aniston proslavila Uskrs s novim dečkom pa podijelila zajedničke fotografije

Glumica Jennifer Aniston, (57) zvijezda serije "Prijatelji" i "The Morning Show", navikla je svoju publiku na pažljivo birane objave. Ipak, ovog je Uskrsa svoje pratitelje iznenadila rijetkim i intimnim uvidom u svoj privatni život. U popularnom formatu "photo dumpa", serijom naizgled nepovezanih fotografija, otkrila je kako je provela blagdanski vikend ispunjen ljubavlju, prijateljstvom i opuštanjem.

Privatni trenuci s dečkom i prijateljima

U središtu objave, koja je brzo prikupila simpatije obožavatelja, nalaze se fotografije koje potvrđuju da glumica proživljava sretne dane. Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj Aniston pozira u zagrljaju svog partnera, wellness poduzetnika Jima Curtisa (50). Par, koji je svoju vezu započeo u ljeto 2025. godine, ovime je proslavio svoj prvi zajednički Uskrs, a osmijesi na njihovim licima govore više od riječi. Curtis, inače stručnjak za wellness i hipnotizer, na jednoj od fotografija opušta se na kauču u društvu psa, pokazujući da je postao neizostavan dio glumičinog života. Obožavatelji su u komentarima izrazili oduševljenje, a jedan od njih je napisao: "Wow, tvoj dečko je tako zgodan, a ti si tako slatka!".

No, vikend nije bio rezerviran samo za romantiku. Aniston je poznata po svom čvrstom krugu prijatelja, a ova objava to i dokazuje. Na jednoj od fotografija vidimo je u ležernom izdanju s dugogodišnjom prijateljicom i kolegicom iz "Prijatelja", Courteney Cox. Druga fotografija prikazuje veselu skupinu u noćnom skakanju na travnjaku, među kojima se ističe glumac Jason Bateman. Ovi spontani trenuci otkrivaju opuštenu atmosferu i snažne veze koje Aniston njeguje godinama, daleko od holivudskog glamura.

Od seoske idile do filmskog seta

Kolekcija fotografija vodi nas na putovanje kroz različite aspekte glumičinog života. Objava započinje idiličnim prizorom na kojem Aniston, odjevena u traperice i šešir, nježno mazi magarca na seoskom imanju. Ljubav prema životinjama, koja je njezin zaštitni znak, prožima se kroz cijelu seriju fotografija. Njezini voljeni psi, uključujući Lorda Chesterfielda i Clydea, pojavljuju se u nekoliko kadrova - kako spavaju na kauču, odmaraju pokraj stola ili se maze s njom i njezinim partnerom.

Iako je objava posvećena odmoru, Aniston je suptilno podsjetila da njezin profesionalni život ne staje. Jedna od fotografija prikazuje ružičasti natpis s porukom produkcijskog ureda, što upućuje na to da su neki trenuci zabilježeni iza kulisa snimanja. Poznato je da glumica trenutno radi na petoj sezoni uspješne serije "The Morning Show", pa se čini da uspješno balansira između zahtjevnog rasporeda i dragocjenog slobodnog vremena. Crvena telefonska govornica, tipična za Veliku Britaniju, dodatno je potaknula znatiželju o lokaciji snimanja ili mogućem putovanju.

Svojom uskrsnom objavom Jennifer Aniston je još jednom pokazala zašto je jedna od najomiljenijih holivudskih zvijezda. Nudeći iskren i topao uvid u svoju svakodnevicu, potvrdila je da sreću pronalazi u malim stvarima: vremenu provedenom s partnerom, druženju s prijateljima i brizi za životinje.