Nakon mjeseci šuškanja Jennifer Aniston objavila fotografiju kojom je služeno potvrdila vezu

Holivudska glumica Jennifer Aniston (56) na svom je Instagramu u nedjelju navečer podijelila prvu zajedničku fotografiju sa svojim partnerom Jim Curtis. Uz crno-bijelu snimku na kojoj ga grli s leđa, dodala je poruku: „Sretan rođendan, ljubavi moja.“

Veza koja privlači pozornost

Par je prvi put povezan u srpnju ove godine, kada su snimljeni u prisnom druženju na jahti. Od tada su viđeni zajedno na nekoliko izlazaka i premijeri njezina serijala The Morning Show. Aniston je u rujnu ranije objavila Curtisovu fotografiju u galeriji, ali ova je objava elegantna i javna potvrda njihove veze.

U kolovozu su viđeni u New Yorku na izlasku, a Curtis je bio uz Jennifer Aniston na premijeri njezina televizijskog projekta, prenosi People.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tko je Jim Curtis?

Podsjećamo, Jim Curtis je wellness stručnjak, hipnoterapeut, autor i life-coach. Opisuje se kao „transformacijski coach“ koji pomaže ljudima da oslabe podsvjesna ograničenja i preuzmu kontrolu nad svojim životima. Prije veze s Aniston, Curtis je bio u braku i ima sina.

POGLEDAJTE VIDEO:Plemenita gesta cvjećarne iz Gorice: Za Svi svete poklanjala cvjetne aranžmane