Poznata stranica predvidjela rezultate SP-a: Veliko iznenađenje u našoj grupi
Kada bi se to uistinu desilo to bi bilo pravo malo iznenađenje
Ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva udaljena je nešto više od dva tjedna. Bit će to najveće Svjetsko prvenstvo do sada, na kojem će 48 reprezentacija u tri zemlje odigrati 104 utakmice.
Budući da će ovoga puta grupnu fazu proći i pojedine trećeplasirane momčadi, predviđanje je postalo još i teže, no neki su si svejedno dali odvažnosti. Tako je Yahoo Sport u svojem predviđanju iznio nekoliko zanimljivih predikcija koje bi, kada bi se dogodile, bile prava iznenađenja. Jedna od najvećih svakako bi bila u skupini s Hrvatskom, gdje su novinari Yahoo Sporta predvidjeli da će Gana skupinu završiti na posljednjem mjestu.
Od drugih zanimljivih predviđanja izdvajamo mišljenje kako će Bosna i Hercegovina skupinu proći kao trećeplasirana momčad te da će Maroko biti prvi u skupini u kojoj se nalaze s Brazilom, Škotskom i Haitijem.
