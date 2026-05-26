FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLAŽETE SE? /

Poznata stranica predvidjela rezultate SP-a: Veliko iznenađenje u našoj grupi

Poznata stranica predvidjela rezultate SP-a: Veliko iznenađenje u našoj grupi
×
Foto: Kim Hukari/Newscom/Profimedia

Kada bi se to uistinu desilo to bi bilo pravo malo iznenađenje

26.5.2026.
21:41
Sportski.net
Kim Hukari/Newscom/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva udaljena je nešto više od dva tjedna. Bit će to najveće Svjetsko prvenstvo do sada, na kojem će 48 reprezentacija u tri zemlje odigrati 104 utakmice.

Budući da će ovoga puta grupnu fazu proći i pojedine trećeplasirane momčadi, predviđanje je postalo još i teže, no neki su si svejedno dali odvažnosti. Tako je Yahoo Sport u svojem predviđanju iznio nekoliko zanimljivih predikcija koje bi, kada bi se dogodile, bile prava iznenađenja. Jedna od najvećih svakako bi bila u skupini s Hrvatskom, gdje su novinari Yahoo Sporta predvidjeli da će Gana skupinu završiti na posljednjem mjestu.

Od drugih zanimljivih predviđanja izdvajamo mišljenje kako će Bosna i Hercegovina skupinu proći kao trećeplasirana momčad te da će Maroko biti prvi u skupini u kojoj se nalaze s Brazilom, Škotskom i Haitijem.

Sve predikcije pogledajte ovdje.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike