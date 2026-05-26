Poznata stranica predvidjela rezultate SP-a: Veliko iznenađenje u našoj grupi

Ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva udaljena je nešto više od dva tjedna. Bit će to najveće Svjetsko prvenstvo do sada, na kojem će 48 reprezentacija u tri zemlje odigrati 104 utakmice.

Budući da će ovoga puta grupnu fazu proći i pojedine trećeplasirane momčadi, predviđanje je postalo još i teže, no neki su si svejedno dali odvažnosti. Tako je Yahoo Sport u svojem predviđanju iznio nekoliko zanimljivih predikcija koje bi, kada bi se dogodile, bile prava iznenađenja. Jedna od najvećih svakako bi bila u skupini s Hrvatskom, gdje su novinari Yahoo Sporta predvidjeli da će Gana skupinu završiti na posljednjem mjestu.

Od drugih zanimljivih predviđanja izdvajamo mišljenje kako će Bosna i Hercegovina skupinu proći kao trećeplasirana momčad te da će Maroko biti prvi u skupini u kojoj se nalaze s Brazilom, Škotskom i Haitijem.

Sve predikcije pogledajte ovdje.