Mjesto na kojem se javljaju prištići otkriva kakvo vam je zdravlje? 'Nije univerzalno pravilo'

Pojava prištića na određenim dijelovima lica mnogima nije samo estetski problem, već i potencijalni znak da se u organizmu događa nešto više. Upravo na toj ideji temelji se koncept poznat kao "mapiranje lica", metoda koja korijene vuče iz drevne kineske medicine i prema kojoj različite zone lica odražavaju stanje pojedinih organa i unutarnje ravnoteže organizma.

Iako suvremena medicina ne potvrđuje doslovnu povezanost između, primjerice, akni na nosu i srčanih problema ili prištića na čelu i probavnih tegoba, dermatolozi ističu da raspored akni ipak može pružiti korisne informacije o mogućim uzrocima problema s kožom. Hormonalne promjene, stres, prehrana, način života i vanjski čimbenici samo su neki od razloga zbog kojih se akne češće pojavljuju na određenim dijelovima lica, piše Real Simple.

Foto: Freepik

Drevna teorija i suvremena dermatologija

Koncept "mapiranja lica" temelji se na drevnoj kineskoj praksi poznatoj kao "mien shiang", prema kojoj je lice svojevrsna karta organizma. Svaka regija lica povezuje se s određenim organom ili tjelesnim sustavom pa se tako, prema tradicionalnim vjerovanjima, problemi s probavom mogu očitovati na čelu, dok su akne na bradi povezane s hormonalnom neravnotežom.

Ipak, moderna dermatologija takva tumačenja promatra opreznije. Zdravstveni stručnjaci naglašavaju kako ne postoje čvrsti znanstveni dokazi koji bi potvrdili izravnu povezanost pojedinih organa i lokacije akni na licu.

Dermatologinja dr. Claire Chang ističe: "Mapiranje lica može pomoći u prepoznavanju potencijalnih okidača, ali ne predstavlja univerzalno pravilo koje vrijedi za sve osobe." Suvremeni pristup zato uključuje širu sliku — genetiku, hormone, životne navike, prehranu, stres i njegu kože.

Foto: Freepik

Što govore različite zone lica?

Moderna dermatologija nudi objašnjenja za pojavu akni na specifičnim područjima koja su često kombinacija unutarnjih i vanjskih čimbenika. Umjesto da ih povezuju s organima, stručnjaci traže praktičnije uzroke.

Čelo i linija kose

Prištići na čelu i uz liniju kose često nisu povezani s probavom, kako ukazuju neka tradicionalna vjerovanja, nego s vanjskim čimbenicima.

Dermatolozi upozoravaju da gusti i masni proizvodi za kosu, poput ulja i voska, mogu začepiti pore i izazvati akne. Dodatni problem predstavljaju znoj, nošenje kapa ili traka za glavu te pojačan stres. Poznato je da stres povećava proizvodnju sebuma, odnosno prirodnog ulja kože, što može dovesti do začepljenja pora i razvoja akni.

Redovito pranje kose, izbjegavanje teških proizvoda za stiliziranje te čišćenje lica nakon tjelesne aktivnosti mogu pomoći u smanjenju problema.

Foto: Freepik

Obrazi

Za razliku od tradicionalnih teorija koje akne na obrazima povezuju s dišnim sustavom, suvremeni dermatolozi naglašavaju ulogu svakodnevnih navika.

Prljavi zasloni mobilnih telefona, nečiste jastučnice i često dodirivanje lica rukama mogu prenijeti bakterije, masnoće i nečistoće na kožu te izazvati upalne procese.

Britanska dermatologinja dr. Anjali Mahto upozorava: "Dugotrajno prislonjeni mobitel uz lice može pridonijeti začepljenju pora i razvoju akni." Stručnjaci zato preporučuju redovito čišćenje mobilnih uređaja, češće mijenjanje posteljine i izbjegavanje nepotrebnog dodirivanja lica tijekom dana.

Foto: Freepik

Brada i čeljust

Kada je riječ o aknama na bradi i duž linije čeljusti, moderna dermatologija u velikoj se mjeri slaže s tradicionalnim tumačenjima. Akne na donjem dijelu lica najčešće su povezane s hormonalnim promjenama, osobito tijekom menstrualnog ciklusa, trudnoće, menopauze ili razdoblja pojačanog stresa.

"Hormonalne akne često se pojavljuju ciklički i pogoršavaju tijekom hormonalnih promjena zbog povećane aktivnosti androgena", objašnjava dr. Chang.

Androgeni, hormoni koji su prisutni i kod muškaraca i kod žena, potiču pojačano lučenje sebuma, što može dovesti do dubokih, bolnih i upalnih akni koje je često teško liječiti samo kremama i losionima. U takvim slučajevima terapija može uključivati hormonsko liječenje, oralne lijekove ili ciljane dermatološke tretmane.

Akne zahtijevaju individualan pristup

Iako "mapiranje lica" mnogima može biti zanimljiv način promatranja vlastitog zdravlja, stručnjaci upozoravaju da akne nikada ne treba pojednostavljivati. Riječ je o kompleksnom stanju na koje utječu brojni čimbenici — genetika, hormoni, bakterije, upalni procesi, prehrana, stres i svakodnevne navike.

Lokacija prištića može biti jedan od tragova, ali sama po sebi nije dovoljna za postavljanje dijagnoze. Dermatolozi ističu kako je za pravilno liječenje važno utvrditi stvarni uzrok problema. Terapija može uključivati lokalne pripravke poput retinoida i salicilne kiseline, oralne lijekove, promjene u prehrani ili prilagodbu životnih navika.

Promatranje kože i uzoraka pojavljivanja akni može pomoći u boljem razumijevanju vlastitog organizma, no stručnjaci naglašavaju da profesionalni medicinski savjet uvijek treba imati prednost pred internetskim teorijama i popularnim trendovima.

POGLEDAJTE GALERIJU