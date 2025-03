Odrekla se šećera na mjesec dana, pa otkrila pet moćnih promjena: 'Iznenadila sam se'

Autorica poznate kuharice, voditeljica podcasta i poduzetnica Radhi Devlukia (34) poznata je po svojim vegetarijanskim receptima. Ona je u videu na svom Tik Toku otkrila da se odrekla šećera na 30 dana te tvrdi da je doživjela neke iznenađujuće promjene.

Radhi je svoj prvi dan bez šećera opisala kao "prilično grozan". Ona tvrdi da je imala "glavobolje, nisku energiju i sve simptome apstinencije". Prestanak konzumiranja šećera može izazvati mentalne i fizičke reakcije od tjeskobe ili razdražljivosti do poremećaja spavanja, depresivnog raspoloženja, vrtoglavice, umora, mučnine i poteškoća s koncentracijom. Ovi se simptomi obično povlače nakon par dana ili tjedana.

No unatoč tome, Devlukia tvrdi da je doživjela pet značajnih promjena.

1. Poboljšana koža

Nakon samo tri dana bez šećera, Radhi je primijetila da joj se koža "potpuno pročistila" i da izgleda "zategnutije i sjajnije nego ikad prije", a akne su joj nestale sa čela. Iz Olaya podupiru ove nalaze te su naveli da izbacivanje šećera može poboljšati zdravlje kože smanjenjem glikacije, čime se minimiziraju bore, stabilizira razina inzulina u borbi protiv akni i poboljšava zadržavanje vlage u koži.

2. Manje želje za nezdravom hranom

Radhi je otkrila da samo tjedan dana nakon što je počela režim prehrane bez šećera više nije žudjela za "super slanom, super slatkom i super prerađenom hranom" kao što je to prije običavala. Ona je u potpunosti izgubila želju za takvim hranom. Njeni okusni pupoljci su se prilagodili i uhvatila se kako poseže za "sočnim bobicama", koje su sada "imale okus poput slatkiša".

Iz Integris Healtha potvrdili su da se nakon nekoliko dana bez šećera okusni pupoljci mogu ponovno kalibrirati te hranu učiniti ukusnijom. Stručnjakinja za prehranu, dijetetičarka Samantha Cassetty, rekla je za Well + Good: "Kako smanjujete šećer, mogli biste primijetiti da hrana koju ste nekoć smatrali bljutavom ili nedovoljno slatkom počinje vam biti ukusnija. Vaše nepce postaje osjetljivije na prirodnu slatkoću prave hrane poput voća, pa čak i povrća".

3. Bolji fokus

Dva tjedna kasnije, Radhijev fokus se izoštrio, a "moždana magla bila je daleka uspomena". Dok slatkiši u početku mogu potaknuti fokus, taj je učinak kratkotrajan, jer razina glukoze obično pada nakon otprilike 20 minuta, što dovodi do ometanja i nedostatka koncentracije.

Izbacivanje šećera može poboljšati kognitivnu i mentalnu produktivnost, tvrde u Integris Healthu. Nutritional Neuroscience objavio je studiju koja povezuje unos šećera s kognitivnim problemima i negativnim promjenama u frontalnom korteksu mozga.

4. Manje osjetljivi zubi

Radhi je doživjela i jedan neočekivani simptom - smanjenu osjetljivost zuba. Izbacivanje šećera ne pomaže samo u smanjenju karijesa, već također može pomoći u smanjenju osjetljivosti zuba.

Iz ordinacije Green Acres Family Dentistry objasnili su da pretjerana konzumacija šećera može pridonijeti osjetljivosti zuba zbog činjenice da hrana i piće s visokim sadržajem šećera mogu dovesti do erozije cakline te tako otkriti osjetljivi dentin.

5. Više energije

Nakon četiri tjedna, Radhi se "budila s više energije i više nije imala jutarnje omaglice". Prehrana s visokim udjelom šećera može uzrokovati dnevne padove energije i nestalne razine energije, zbog čega se osjećate umorno i razdražljivo.

Smanjenje šećera i konzumiranje više hrane bogate vlaknima i cjelovitih žitarica može rezultirati ravnomjernijim otpuštanjem šećera u krvotok te tako stabilizirati vašu razinu energije. Iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) upozorili su da konzumiranje previše dodanog šećera može dovesti do debljanja i karijesa.

Rekli su da slobodni šećeri, koji se dodaju hrani ili pićima, te šećeri koji se prirodno nalaze u hrani, ne bi smjeli činiti više od pet posto kalorija koje unosite dnevno. To znači da odrasli ne smiju konzumirati više od 30 grama slobodnih šećera dnevno. Djeca od sedam do deset godina ne smiju konzumirati više od 24 grama slobodnih šećera dnevno, a djeca od četiri do šest godina više od 19 grama, piše Bristol Live.

