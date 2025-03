Vjenčale se unatoč razlici od 32 godine: 'Obje smo shvatile da trebamo promjenu'

Medicinska sestra Heather McGeachy-Irwin (36) i njena supruga Sue (68), umirovljena voditeljica projekta iz Orlanda, imale su zajedničku ljubav prema "Zvjezdanim stazama" koja ih je spojila unatoč tome što je Heather iz engleskog Londona, a Sue iz Amerike.

Njih dvije počele su izmjenjivati poruke na Twitteru, a kada se pokazalo da nešto osjećaju jedna prema drugoj, počele su s video pozivima. Nakon nekog vremena, dogovorile su se da se nađu uživo, no pandemija koronavirusa pomrsila je njihove planove. Tek godinu dana kasnije, Sue je odletjela u London.

Ona i Heather prije su bile u vezama isključivo s muškarcima, a njihova uzajamna ljubav bila je toliko snažna da je preživjela udaljenost od 6770 kilometra i povremena viđanja uživo.

U svibnju 2023. vjenčale su se na maloj ceremoniji u Central Parku u New Yorku, a Sue se u lipnju preselila u Englesku. Njih dvije kažu da im je veza "promijenila život" i nadaju se da će u budućnosti slaviti svoj brak s obitelji i prijateljima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Povezalo nas je to što smo obje bile velike obožavateljice 'Zvjezdanih staza'. Mislim da smo obje vrlo rano znale da gajimo duboke osjećaje jedna prema drugoj. Obje smo bile u fazi života kad smo shvatile da trebamo napravit promjenu i 'izaći iz ormara'", rekla je Sue za Daily Star, koja je prethodno bila u braku 36 godina i ima kćer.

Velika razlika u godinama nije im prepreka

"Sue je došla na konvenciju 'Zvjezdanih staza' u London i ostala je tjedan dana. Ona je fotografkinja, pa sam je odvela na mjesta gdje je mogla napraviti atraktivne snimke. Otišli smo u Buckinghamsku palaču i sva tipična mjesta", ispričala je Heather.

"Najteže mi je bilo otkrivanje javnosti. Bila sam užasnuta, brinula sam se kako će moja kćer reagirati. No, ona je, kada, sam joj otkrila da sam gay kroz osmijeh rekla 'mama, oduvijek sam znala da jesi'", rekla je Sue.

"Bilo mi je teško, moja obitelj i prijatelji znali su da izlazim samo s muškarcima. Rekla sam roditeljima odvojeno, bila sam malo nervoznija što ću reći tati. Rekao je da zna, ali je pitao zašto mu nisam rekla ranije", kazala je Heather.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sue je zaprosila Heather u prosincu 2022. godine kad su njih dvije otišle na odmor u New York. Između njih dvije je 32 godine razlike, ali tvrde da to ne utječe na njih, niti da dobivaju negativne reakcije od drugih ljudi. No, nepoznati ljudi ponekad misle da je Sue Heatherina majka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nitko nije imao problema s tim, no to je prilično velika razlika u godinama. Kada smo tek počele shvaćati da se nešto događa između nas, Sue je bila zabrinuta zbog toga, ali ja sam je podsjetila na razliku u godinama između Holland Taylor i Sarah Paulson. Znali smo da ćemo imati vremensko ograničenje i da ću jednog dana ostati sama, ali obje želimo vrijeme koje nam je preostalo zajedno iskoristiti najbolje što možemo", otkrila je Heather.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Dvije trećine Hrvata je pretilo. Psiholozi izrađuju plan promjene loših navika