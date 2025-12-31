Svaka čast Interu, ali za Mlačića je sada ozbiljno zagrizao pravi svjetski gigant

Branimir Mlačić jedno je od najugodnijih iznenađenja polusezone HNL-a. Mladi stoper Hajduka je nakon ozljede još jednog mladića, Skelina uhvatio priliku i na kraju došao do interesa nekoliko najvećih europskih klubova.

Najviše se spominjao Inter, no talijanski insajder Matteo Moretto, koji pomno prati događanja u španjolskom nogometu, sada je poručio kako Mlačića želi i Barcelona.

Moretto je gostovao u emisiji La Pizarra de Quintana na Radio MARCA-i, gdje je govorio o planovima Reala, Atletica i Barcelone. Glavni fokus razgovora bio je katalonski klub i problemi s kojima se suočavaju u obrani.

🚨🚨🌕| NEW: Barcelona are interested in 18-year-old Hajduk Split centre-back Branimir Mlačić, but signing him will be difficult.



Moretto je rekao da Barcelona aktivno traži rješenja za jačanje zadnje linije zbog brojnih izostanaka, a u tom kontekstu, kao jedna od opcija, pojavio se Mlačić.

Talijan je dodao kako posao ne bi bio jednostavan zbog interesa brojnih drugih klubova, ali Barcelona razmatra kratkoročna i dugoročna rješenja na poziciji stopera, a Hajdukov dragulj definitivno spada u ovu drugu kategoriju. Mladi Hrvat je nedavno potpisao produženje ugovora do ljeta 2029. godine, a vrijednost prema Transfermarktu mu iznosi četiri milijuna eura.

