PROMETNO NA POLJUDU /

Svaka čast Interu, ali za Mlačića je sada ozbiljno zagrizao pravi svjetski gigant

Svaka čast Interu, ali za Mlačića je sada ozbiljno zagrizao pravi svjetski gigant
Foto: Sime Zelic/pixsell

Najviše se spominjao Inter, no talijanski insajder donio je najnoviji razvoj situacije oko stopera Hajduka

31.12.2025.
21:14
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Branimir Mlačić jedno je od najugodnijih iznenađenja polusezone HNL-a. Mladi stoper Hajduka je nakon ozljede još jednog mladića, Skelina uhvatio priliku i na kraju došao do interesa nekoliko najvećih europskih klubova. 

Najviše se spominjao Inter, no talijanski insajder Matteo Moretto, koji pomno prati događanja u španjolskom nogometu, sada je poručio kako Mlačića želi i Barcelona. 

Moretto je gostovao u emisiji La Pizarra de Quintana na Radio MARCA-i, gdje je govorio o planovima Reala, Atletica i Barcelone. Glavni fokus razgovora bio je katalonski klub i problemi s kojima se suočavaju u obrani.

Moretto je rekao da Barcelona aktivno traži rješenja za jačanje zadnje linije zbog brojnih izostanaka, a u tom kontekstu, kao jedna od opcija, pojavio se Mlačić. 

Talijan je dodao kako posao ne bi bio jednostavan zbog interesa brojnih drugih klubova, ali Barcelona razmatra kratkoročna i dugoročna rješenja na poziciji stopera, a Hajdukov dragulj definitivno spada u ovu drugu kategoriju. Mladi Hrvat je nedavno potpisao produženje ugovora do ljeta 2029. godine, a vrijednost prema Transfermarktu mu iznosi četiri milijuna eura.

HajdukBarcelona
