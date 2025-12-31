Svaka čast Interu, ali za Mlačića je sada ozbiljno zagrizao pravi svjetski gigant
Najviše se spominjao Inter, no talijanski insajder donio je najnoviji razvoj situacije oko stopera Hajduka
Branimir Mlačić jedno je od najugodnijih iznenađenja polusezone HNL-a. Mladi stoper Hajduka je nakon ozljede još jednog mladića, Skelina uhvatio priliku i na kraju došao do interesa nekoliko najvećih europskih klubova.
Najviše se spominjao Inter, no talijanski insajder Matteo Moretto, koji pomno prati događanja u španjolskom nogometu, sada je poručio kako Mlačića želi i Barcelona.
Moretto je gostovao u emisiji La Pizarra de Quintana na Radio MARCA-i, gdje je govorio o planovima Reala, Atletica i Barcelone. Glavni fokus razgovora bio je katalonski klub i problemi s kojima se suočavaju u obrani.
Moretto je rekao da Barcelona aktivno traži rješenja za jačanje zadnje linije zbog brojnih izostanaka, a u tom kontekstu, kao jedna od opcija, pojavio se Mlačić.
Talijan je dodao kako posao ne bi bio jednostavan zbog interesa brojnih drugih klubova, ali Barcelona razmatra kratkoročna i dugoročna rješenja na poziciji stopera, a Hajdukov dragulj definitivno spada u ovu drugu kategoriju. Mladi Hrvat je nedavno potpisao produženje ugovora do ljeta 2029. godine, a vrijednost prema Transfermarktu mu iznosi četiri milijuna eura.
