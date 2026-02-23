Mrtav pijan pokušao prijeći granicu na jugu Hrvatske: Pazite koliko je promila imao u krvi

Pijani vozač pokušao je u petak poslijepodne prijeći granicu na prijelazu Bili Brig, ali plan mu je propao nakon što ga je policija isključila iz prometa.

U svojem osobnom automobilu oko 13.30 sati stigao je na ulaznu graničnu kontrolu, a policajci Postaje granične policije Trilj zapazili su da je vidno pijan.

Nakon što su ga alkotestirali, utvrdili su da u krvi ima nevjerojatnih 3,14 promila, istaknula je policija u ponedjeljak u priopćenju.

Prekršajna prijava

Isključili su ga iz prometa i do otrežnjenja zadržali u policijskoj postaji.

Vozaču slijedi prekršajna prijava sudu zbog sumnje da je počinio tri prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

